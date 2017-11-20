İstanbul'da bugün o yollar trafiğe kapalı !

Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ”20-23 Kasım tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 33’üncü toplantısı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında 20-21 Kasım 2017 günleri saat 08.00’den 22-23 Kasım 2017 günleri saat 06.00’dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir. Kapatılacak yollar ise Mim Kemal Öke Caddesi, Mete kavşağı -Taşkışla Caddesi arası, Bayıldım Altbaş Küçükçiftlik ışıklar-Adil Baba Kavşağı arası” olduğu bildirildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin bu yıl 33'üncüsünün düzenleneceği öğrenildi.Bu nedenle İstanbul'da düzenleyeceği toplantı nedenyle bügünden Çarşamba gününe kadar bazı yolların trafiğe kapanacaği açıklandı.