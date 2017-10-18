İstanbul'da bu gece su kesintisi yaşanacak !

İstanbul'da altyapı çalışmalarının devam ettiği bazı bölgelerde su kesintilerinin olacağı öğrenildi.İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un bazı ilçelerinde tam 8 saat suların kesileceği açıklandı.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ

İstanbul'da suların kesileceği ilçeler açıklandı ;

Üsküdar , Çekmeköy , Zeytinburnu ,Ataşehir , Fatih,Maltepe , Ümraniye ve yakın çevresi,Kadıköy ve yakın çevresi , Beykoz ve yakın çevresi , Sancaktepe ve yakın çevresi ,Beyoğlu , Cihangir ve yakın çevresi , Beşiktaş , Kuruçeşme , Ortaköy , Bebek ve yakın çevreleri , Sarıyer , Rumelihisarı , Baltalimanı , Emirgan , İstinye , Tarabya , Yeniköy ve yakın çevreleri