İstanbul'da bir servis skandalı daha ..!

Öğrenci velilerinin en çok korktuğu olaylardan biri de küçük çocuklarının servis araçlarında herhangi bir zarar görmesi ..Okulların açılmasıyla birlikte yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de küçük öğrencilerin servis araçlarında unutulması oldu ..Yaşanan tüm bu olaylardan ders çıkarmayan servis sürücülerine bir yenisi daha eklendi ..

İstanbul’da önceki gün anaokuluna giden 3 yaşındaki Selin Eda A. saatlerce serviste unutulduğu öğrenildi.İsitanbul Kadıköy'deki anaokuluna giden küçük Selin tüm arkadaşları servisten indirildikten sonra serviste unutuldu ve sabah saat 09:00'dan saat 14:00 sularına kadar servis aracında farkedilemedi.

Şoför ve servis hostesinin sonradan farkettiği 3 yaşındaki Selin servis içerisinde ağlayarak bulundu.Büyük panik yaşayan servis şoförü ve hostes hemen okula gitti.Aynı saatte okula giden anne Esin Beyhan A., kızının sınıfına gitti ancak çocuğunu okulda bulamadı.Durumun farkedilmesi üzerine anne şikayetçi oldu.

Servis şoförü Mehmet Mustafa U. ve hostes Reyhan B. gözaltına alındı.