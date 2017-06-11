İstanbul'da Bir Gecede 248 Adrese Kumar Operasyonu

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kumar oynatıldığı öne sürülen 248 adrese dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Gece saatlerine kadar devam eden operasyonda 5 bin 437 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde sorgulaması yapıldı, aranması bulunan 31 kişi yakalandı. 35 kişinin gözaltına alındığı uygulamada 755 kişiye kumar oynamaktan adli işlem yapılırken, toplam 208 bin 391 lira para cezası kesildi.



Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9 tombala makinası, 10 televizyon, 10 kamera, 6 projeksiyon cihazı, 4 projeksiyon perdesi, 61 deste oyun kağıdı, 4 bin 647 lira para, 2 tabanca ve mermileri, çok sayıda tombala topu, tombala kartı ve tombala pulu ele geçirildi.