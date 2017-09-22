İstanbul'da beklenen yağmur ve dolu yağdı ! İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri İstanbul için akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü yağmur ve şimşek uyarası yapmıştı.

Yapılan uyarıların ardından yağmur akşam saatlerinde yer yer etkili olmaya başladı.

Etkili olan yağış sırasında aralıklarla dolu yağışının gerçekleştiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden saat 22.33'te alınan görüntülerde yağmurun etkisi böyle görüntülendi.

Sağanak nedeniyle bazı ana caddelerde trafik yoğunluğu oluşurken, köprü ve viyadüklerde biriken sular, araç sürücülerine zor

anlar yaşattı. Beykoz'da sağanağın yanı sıra dolu da yağdı. Bayrampaşa metro istasyonunda da köprü altını su bastı. Bazı ilçelerde ise gök gürültüsü etkili oldu.

Yetkililer, yağışın etkili olacağını, Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini ve rüzgarın saatte 75 kilometre hıza ulaşabileceğini duyurmuştu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, öğle saatlerinden sonra İstanbul Avrupa Yakası ile boğaz çevresinde, akşam saatlerinde sonra il genelinde yerel olarak görülmesi beklenen gök gürültülü sağanağın, bugün sabah saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Yağışın, yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 10-40 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli oluması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, itfaiye, İSKİ ve diğer birimler alarma geçti. ilçe belediye başkanlıkları, hava tahmin raporları doğrultusunda AKOM tarafından bilgilendirildi ve uyarıldı.

Kentte başlayan sağanak, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın aniden bastırması üzerine Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, yağmur nedeniyle bir anda boşaldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki bina ve iş yerlerine sığındı.