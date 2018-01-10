Galeriler Videolar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
113014
ALTIN
161.721
DOLAR
3.8034
STERLİN
5.1438
EURO
4.5668
Arda Turan'ın menajeri transferi açıkladı !
Arda Turan'ın menajeri transferi açıkladı...
Galatasaray'da gündem Oumar Niasse !
Galatasaray'da gündem Oumar Niasse !
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu heyacanı yaşanıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu heyacanı yaşanıyor
Hasan Taşkın'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı: 'Basın özgürlüğün sesidir'
Hasan Taşkın'dan Çalışan Gazeteciler Günü...
Aslan'ın yeni Bruma'sı Bernard olacak !
Aslan'ın yeni Bruma'sı Bernard olacak...

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay... Bebeğin kafası darbukaya sıkıştı !

İstanbul Bağcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Oyun oynadığı sırada babasına ait darbukaya kafası sıkışan 1 yaşındaki bebeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:51
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay... Bebeğin kafası darbukaya sıkıştı !

İstanbul Bağcılar'da 1 yaşındaki bebeğin kafası babasının darbukasına sıkıştı.İstanbul Bağcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Oyun oynadığı sırada babasına ait darbukaya kafası sıkışan 1 yaşındaki bebeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

1 yaşındaki Bünyamin Yurtcan isimli bebek itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre babasının darbukası ile oynayan 1 yaşındaki bebek daha sonra darbukayı kafasına geçirdi.Kafası darbukaya sıkışan bebek ağlamaya başladı.Ailesinin yoğun uğraş vermesine rağmen çıkartılamayan darbuka için itfaiye ekiplerine haber verildi.İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek titiz bir çalışma sonrası darbukayı kesdi ve 1 yaşındaki Bünyamin bebeği kurtardı.

Yapılan son kontrollerin ardından Bünyamin bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Taşkın'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı: 'Basın özgürlüğün sesidir'
Hasan Taşkın'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı: 'Basın özgürlüğün sesidir'
Sivas'ta bıçaklı kavga can aldı !
Sivas'ta bıçaklı kavga can aldı !
Beşiktaş'ta taksinin içinde ceset bulundu
Beşiktaş'ta taksinin içinde ceset bulundu
Denizli'de son dakika uyuşturucu operasyonu !
Denizli'de son dakika uyuşturucu operasyonu !
Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi resmen başladı
Atatürk Havalimanı'nda lüks taksi dönemi resmen başladı
Sokak hayvanlarına şiddete ağır ceza !
Sokak hayvanlarına şiddete ağır ceza !
İzmir'deki lisede korkunç olay ! Demir çubuklarla dövdüler ...
İzmir'deki lisede korkunç olay ! Demir çubuklarla dövdüler ...
Adana'da ilginç olay ! 'Banka benim' dedi ve camlarını kırdı !
Adana'da ilginç olay ! 'Banka benim' dedi ve camlarını kırdı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "FETÖ'nün kökünü kazıyacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ; "FETÖ'nün kökünü kazıyacağız"
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim