İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay... Bebeğin kafası darbukaya sıkıştı !

İstanbul Bağcılar'da 1 yaşındaki bebeğin kafası babasının darbukasına sıkıştı.İstanbul Bağcılar'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Oyun oynadığı sırada babasına ait darbukaya kafası sıkışan 1 yaşındaki bebeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

1 yaşındaki Bünyamin Yurtcan isimli bebek itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre babasının darbukası ile oynayan 1 yaşındaki bebek daha sonra darbukayı kafasına geçirdi.Kafası darbukaya sıkışan bebek ağlamaya başladı.Ailesinin yoğun uğraş vermesine rağmen çıkartılamayan darbuka için itfaiye ekiplerine haber verildi.İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek titiz bir çalışma sonrası darbukayı kesdi ve 1 yaşındaki Bünyamin bebeği kurtardı.

Yapılan son kontrollerin ardından Bünyamin bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.