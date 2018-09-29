İSTANBUL'DA 4 BİN TEKSTİL ÜRÜNÜ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

- Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Ali AKSOYER/İSTANBUL() - ESENLER’de kapalı kasa kamyonetle işyerine gelerek 200 bin lira değerindeki tekstil ürünü çalan 3 hırsız saatler sonra çaldıklarını satmaya çalışırken poliis tarafından gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmak için minibüsten atlayan çalışan bir hırsızın kendi aracının altında kalarak yaralandığı öğrenildi. Tekstil ürünleri sahibine teslim edildi.

Esenler, Giyimkent'te geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, bir işyerinin önüne kamyonetle yanaşan hırsızlar, kapı kilidini kırarak içeri girdi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında şüphelilerin piyasa değeri 200 bin lira olan 4 bin adet tekstil ürününü geldikleri kamyonete yükledikleri tespit edildi. Şüphelilerin hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Sabaha karşı meydana gelen olayın ardından çevrede devriye gezen polis ekipleri şüpheli olarak gördükleri minibüsü takibe aldı. Takip sırasında peşlerindeki polis ekiplerini fark eden hırsızlar hızla kaçmaya başladı.

HIRSIZLIK MALLARINI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Bağcılar'da izlerini kaybettiren hırsızları öğle saatlerine doğru Fevzi Çakmak Mahallesinde tekrar bulundu. Peşlerindeki polisleri atlattıklarını sanarak çaldıkları ürünleri satmaya çalışan hırsızlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sırasında çalıntı mallarla dolu minibüsten atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli Bülent A. tekerleğin altında kalarak yaralandı. Polis diğer şüpheliler Alkan D. ve Ednan İ. 'yi de gözaltına aldı.

"BİZİ DEĞİL VATAN HAİNLERİNİ ÇEKİN" DİYE BAĞIRDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan hırsızlar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler görüntülenirken "Bizi değil vatan hainlerini çekin" diye bağırdılar.Bulunan tekstil ürünleri ise sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerasından

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Ele geçirilen ürünler