İstanbul Cevizlibağ'da fırtına ağacı yerinden söktü !

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye başladı.Haftasonundan beri yapılan uyarılarda sağanak yağışın Pazar gecesi itibari ile başlayıp hafta boyunca devam edeceği bildirilmişti.An itibari ile başyalan fırtına ve sağanak yağış sonrası İstanbul'da trafik durma noktasına geldi.İstanbul Cevizlibağ'da ağaçlar yollara devrildi,trafik durma noktasına geldi.

E-5 otoyolu Cevizlibağ yan yolda devrilen ağacın orada bulunan araçlara maddi hasarlar verdiği ve trafiğin durma noktasına gelmesine neden olduğu öğrenildi.

İstanbul Cevizlibağ mevkiinde yol kenarındaki ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki iki aracın üzerine devrildi.