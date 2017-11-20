Galeriler Videolar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103912
ALTIN
161.284
DOLAR
3.9233
STERLİN
5.1963
EURO
4.6062
Kar yağışı başladı , yollar ulaşıma kapandı !
Kar yağışı başladı , yollar...
İstanbul Cevizlibağ'da fırtına ağacı yerinden söktü !
İstanbul Cevizlibağ'da fırtına ağacı yerinden...
İstanbul Esenler'de korkunç kaza !
İstanbul Esenler'de korkunç kaza !
Ahşap binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu !
Ahşap binada çıkan yangın büyük...
İstanbul'da bugün o yollar trafiğe kapalı !
İstanbul'da bugün o yollar trafiğe...

İstanbul Cevizlibağ'da fırtına ağacı yerinden söktü !

İstanbul'da beklenen fırtına ve sağanak yağış an itibariyle başladı.Yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız olarak yağan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde felç etti.Ağaçların yola devrilmesi sonucu trafik durma noktasına geldi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 14:16
İstanbul Cevizlibağ'da fırtına ağacı yerinden söktü !

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye başladı.Haftasonundan beri yapılan uyarılarda sağanak yağışın Pazar gecesi itibari ile başlayıp hafta boyunca devam edeceği bildirilmişti.An itibari ile başyalan fırtına ve sağanak yağış sonrası İstanbul'da trafik durma noktasına geldi.İstanbul Cevizlibağ'da ağaçlar yollara devrildi,trafik durma noktasına geldi.

E-5 otoyolu Cevizlibağ yan yolda devrilen ağacın orada bulunan araçlara maddi hasarlar verdiği ve trafiğin durma noktasına gelmesine neden olduğu öğrenildi.

İstanbul Cevizlibağ mevkiinde yol kenarındaki ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle seyir halindeki iki aracın üzerine devrildi.

Son Güncelleme: 20.11.2017 14:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı oldu !
İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı oldu !
Nato'dan sonra Kanada .. Halifax Güvenlik Forumu'nda Hulusi Akar skandalı !
Nato'dan sonra Kanada .. Halifax Güvenlik Forumu'nda Hulusi Akar skandalı !
Cani koca eşini yüzünden bıçakladı !
Cani koca eşini yüzünden bıçakladı !
Bekir Bozdağ'dan son dakika 'Taşeron' açıklaması !
Bekir Bozdağ'dan son dakika 'Taşeron' açıklaması !
Eskişehir'de korkunç kaza ; Ölü ve yaralılar var
Eskişehir'de korkunç kaza ; Ölü ve yaralılar var
Kar yağışı başladı , yollar ulaşıma kapandı !
Kar yağışı başladı , yollar ulaşıma kapandı !
Terör örgütü PKK , İdlib'deki gözlem gücüne saldırdı !
Terör örgütü PKK , İdlib'deki gözlem gücüne saldırdı !
Eskişehir'de dehşet olay ..Sevgilisinin yüzünü yakarak kaçtı !
Eskişehir'de dehşet olay ..Sevgilisinin yüzünü yakarak kaçtı !
İstanbul Esenler'de korkunç kaza !
İstanbul Esenler'de korkunç kaza !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim