İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı Kadir Topbaş İstifa'mı Etti Yerine Kim Gelecek?

Son Dakika Gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Büyükşehir belediye başkadı Kadir Topbaş Görevinden istifa etti haberi gündemi sarstı. peki iddia doğrumu Kadir Topbaş istifamı etti?yerine kim gelecek?

Kadir Topbaş istifa mı etti? CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın iddası gündeme bomba gibi düştü. Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kadir Topbaş, bugün beş dosyasının kendisine rağmen meclisten geçmesi üzerine, çok yakın çevresine "istifa ettiği"ni açıkladı.' ifadelerini kullandı. Yarkadaş, Topbaş'ın istifasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini, Erdoğan'ın 'Başkan beklesin' talimatı verdiğini iddia etti.

VETO ETTİĞİ DOSYALAR İBB MECLİSİ'İNDE KABUL EDİLDİ

Kadir Topbaş, İBB Meclisi'ni sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar dosyasını iade etmişti. Bu dosyalar, bugün İBB Meclisi'nde hiçbir değişiklik yapılmadan kabul edilmişti.

işte gündeme bomba gibi düşen o tweet'ler