İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(geniş haber)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKNOFEST'TE KONUŞTU

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Halen ülkemizde 600'ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütülüyor.

"Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden deniz altına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından milli piyade tüfeğine, uydulardan hava savunma sistemlerine, füzelerden lazer silahlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine şu anda sahibiz. Açık konuşmak gerekirse şayet bu düzeye gelmemiş olsaydık, şu anda yürüttüğümüz sınır içi ve ötesi operasyonlarda çok büyük zorluklarla karşılaşırdık"

"Sizlerden isteğim, karşılaştığınız zorluklardan, hayal kırıklıklarından asla yılmadan yolunuza devam etmenizdir. Eğer Tayyip Erdoğan sizin yaşlarınızdayken ilk karşılaştığı zorluk karşısında pes edip evine dönseydi bugün burada olamazdı"

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden deniz altına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından milli piyade tüfeğine, uydulardan hava savunma sistemlerine, füzelerden lazer silahlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine şu anda sahibiz. Açık konuşmak gerekirse şayet bu düzeye gelmemiş olsaydık, şu anda yürüttüğümüz sınır içi ve ötesi operasyonlarda çok büyük zorluklarla karşılaşırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada TEKNOFEST'te gelenlere hitap etti.

"OSMANLI DEVLETİ 17. YÜZYILDAN İTİBAREN TEKNOLOJİ KONUSUNDAKİ GERİLİĞİNİN FARKINA VARMIŞTIR"

Erdoğan, güvenlik kavramının anlamının büyük ölçüde değiştiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık fiziki güvenliğinizi siber güvenlikle, dijital sanayiyle, yerli yazılımla, yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendi kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Günümüzde dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın, gerçek manada özgürlüğünüzü sağlayamazsınız. Esasen bizim ecdadımız, yıllarca kendi döneminin teknolojilerine öncülük etmiş, daha sonra liderliği ne yazık ki elinden kaçırmıştır. Osmanlı Devleti 17. yüzyıldan itibaren teknoloji konusundaki geriliğinin farkına varmıştır. Dönemin padişahları ve dirayetli yöneticileri bu sorunun çözümünü batının teknolojisini ülkemize taşımakta görmüştür. Bu tercihin tabii bir sonucu olarak teknolojiyi kullanacak insan kaynağı da yine batıda eğitilme yoluna gidilmiştir. Bugün geriye doğru baktığımızda bu tercihin çok da isabetli olmadığını anlıyoruz. Mühendislik öğrensin diye Batı'ya gönderdiğimiz öğrenciler çoğunlukla zihinleri bize yabancı fikirlerle iğfal edilmiş olarak ülkelerine dönmüşlerdir. Halbuki asıl olan hazır teknolojiyi almak ve onun kullanımını öğrenmek değil, teknolojiyi tasarlamak, geliştirmek ve öğretmektir. Osmanlı özellikle Sultan Abdülhamid-i Sani döneminde bu istikamette birtakım adımlar atmışsa da maalesef devletin ömrü bunları tamamlamaya yetmemiştir" dedi.

"GEREKEN ADIMLAR UZUN YILLAR BOYUNCA YETERLİ DÜZEYDE ATILAMADI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar üzerine ölü toprağı serpilmiş şekilde tamamen dış yardımlara bağımlı kaldığını söyledi

Erdoğan, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda ülkemizin mühimmattan yedek parçaya ve tüm bunlarla birlikte telsiz muhaberesinde bile haberleşme sistemlerine kadar her alanda yaşadığı ambargo, durumun vehametini anlamaya başlamamıza vesile olmuştur.

Buna rağmen gereken adımlar uzun yıllar boyunca yeterli düzeyde atılamadı. Benzer sıkıntıları otomobilden bilgisayara teknolojiyle ilgili kadar her alanda görmek mümkündür. Yerli otomobilimiz Devrim'in hikayesi malumunuzdur. Hazırcılığın cazibesi bir kez daha üretim iştiyakına galip gelmiştir. Rahmetli Özal bu gerçeği fark ettiği için bu alandaki projeleri bütüncül değerlendirme yoluna gitmiştir.

Dönemin şartları ve imkanları çerçevesinde birtakım önemli çalışmalar başlatılmışsa da 2003'e geldiğimizde savunma sanayimizin ihtiyaçlarının ancak yüzde 20'si yerli imkanlarla karşılanabilir durumdaydı. Üstelik bu yüzde 20 içinde de yüksek teknolojiye dayalı maalesef pek bir şey göremiyorduk. Başbakanlığım döneminde bu alanı kişisel himayem altına alarak büyük bir atılım

başlattık. Projelerin tasarımından finansmanına kadar her aşamasını bizzat takip ettim. Tank, helikopter, insansız hava aracı gibi pek çok ürünün hazır alım projelerini iptal ederek, tamamında milli ve özgün model geliştirme çalışmalarını başlattık. Bu sayede Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke durumuna gelmiştir" diye konuştu.

"SINIR İÇİ VE ÖTESİ OPERASYONLARDA ÇOK BÜYÜK ZORLUKLARLA KARŞILAŞIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halen ülkemizde 600'ün üzerinde savunma sanayi projesi yürütülüyor. Tanktan zırhlı araçlara, savaş

gemisinden deniz altına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından milli piyade tüfeğine, uydulardan hava savunma sistemlerine, füzelerden lazer silahlarına kadar geniş bir ürün yelpazesine şu anda sahibiz. Açık konuşmak gerekirse şayet bu düzeye gelmemiş olsaydık, şu anda yürüttüğümüz sınır içi ve ötesi operasyonlarda çok büyük zorluklarla karşılaşırdık. Eğer

Afrin'de başarı sağladıysak, Cerablus'ta sağladıysak, Cudi'de, Gabar'da arka arkaya başarılar geliyorsa, Kandil'de, Sincar'da başarılar geliyorsa, işte bütün bunların büyük bir kısmını artık ülkemizde üretir hale geldik" şeklinde konuştu.

"PROJELERİMİZ SABOTE EDİLMEYE ÇALIŞILDI"

Erdoğan, "Savunma sanayimiz geliştikçe orta ve yüksek teknolojiye dayalı araştırma, geliştirme ve ticari ürün faaliyetleri de hızlanmaya başladı. Bunun yanında finans teknolojilerini sağlık, enerji ve diğer kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirerek bağımsızlığımızı perçinlemeye çalışıyoruz. 'Dünyanın en büyük ekonomisinden biri olacağız.' derken aynı zamanda işin bu boyutunu da kastediyoruz. Bu çerçevede bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliğini başlatıyor. Uluslararası lider araştırmacılar programı hazırlıyoruz. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum. Öte yandan 1930-1940'lardaki hamlelerimiz ne ise, şimdi yeniden bu hamleyi kazanmak ve bu adımı atmak durumundayız. O zaman engellendiler. Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalışıldı" diye konuştu.

"DAHA UCUZA VERME VAADİYLE KANDIRILMAK İSTENDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık bu projeleri sabote edecek bir iktidarın olmadığını belirterek, "Bu projelere ön açan bir iktidar var. Ne diyorlardı bize? 'Boş verin. Ne yapacaksınız yeni teknolojiyi geliştirmeyi? Size en gelişmiş teknolojiyi verelim.' teklifleriyle karşılaştık. Sürekli daha iyisini, daha ucuza verme vaadiyle kandırılmak istendik. Şu insansız hava araçları... Vermediler. Bizzat oturduk, konuştuk. Vermediler. İki gün, üç gün, 48 saat... Paramızla vermediler. Ama terör örgütlerine görüyorsunuz 19 bin tır silah ve mühimmat gönderiyorlar, 3 bin kargo uçağıyla silah ve mühimmat gönderiyorlar. Bunlar, bize dost görünenler, stratejik ortak görünenler. Bize bunlar bunu yapıyor. Hatta ima yoluyla Nuri Demirağ'ların, Nuri Killigil'lerin akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu" ifadelerini kullandı.



"MÜCADELEYİ BIRAKMADIĞINIZDA ÖNÜNÜZDE KAPILARIN BİRER BİRER AÇILDIĞINI GÖRECEKSİNİZ"

"Lütfen hayallerinizin peşinden gidin" diye seslenen Erdoğan, "Siz bu yola girdiğinizde yanınızda üniversiteleriyle, araştırma geliştirme

destekleriyle, teşvik programlarıyla, hibe uygulamalarıyla, tüm imkanlarıyla devletinizi bulacaksınız. Şair ne diyor, 'Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.' Bugün dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Asya kökenli bir girişimcinin kurduğu internet alışveriş sitesine gelinceye kadar yaşadıklarının hikayesi de azimle hedefinize yürüdüğünüzde nereye ulaşabileceğinizin örneklerinden biridir. Ülkemizdeki pek çok iş adamından da kendi benzer hikayelerini dinledim. Hatta kendi hayat hikayem de aynı şekilde gelişmiştir.

Sizlerden isteğim, karşılaştığınız zorluklardan, hayal kırıklıklarından asla yılmadan yolunuza devam etmenizdir. Eğer Tayyip Erdoğan sizin yaşlarınızdayken ilk karşılaştığı zorluk karşısında pes edip evine dönseydi bugün burada olamazdı" dedi.

İnançlarında ümitsizliğe asla yer olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüreğinizdeki iman asla bitmeyecek olan en önemli sermayenizdir. Şu aşamada size lazım olan tek şey gücünüzü imanınızdan alan kendi enerjiniz, azminiz, gayretiniz ve hedeflerinizdir. Kendinize güvendiğinizde, hatalarınızdan ders aldığınızda, kendinizi geliştirmekten vazgeçmediğinizde ve mücadeleyi bırakmadığınızda önünüzde kapıların birer birer açıldığını göreceksiniz. Günümüz dünyasındaki zenginlerin artık hep bireysel yeteneklerle takım çalışmasının birlikte anlam kazandığı teknoloji dünyasından çıktığını da unutmayın" dedi.

Görüntü Dökümü;:

-----------

-Erdoğan'ın konuşmaları

-Detaylar



==============================

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TAKKELERİ DEĞİŞİRİZ

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum, Türk Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri

değişiriz. Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası"

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum, Türk Lirası dururken hala dolarla hareket

edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz" dedi.

Erdoğan, TEKNOFEST'teki ödül töreni sırasında konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunların hepsini aşacağız, siz bu konuşulanlara filan bakmayın, dolar molar filan falan, biz bunların hepsini aşar geçeriz. Onun için buradan AVM'cilere bir daha sesleniyorum, Tük Lirası dururken hala dolarla hareket edecek olursanız, kusura bakmayın, takkeleri değişiriz. Burası Türkiye, buranın parası Türk Lirası" dedi. "Açık oylama yapıyorum evet mi?" diyen Erdoğan, alandakilerin "evet" yanıtını vermesi üzerine, "kabul edilmiştir" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü;:

-------

-Erdoğan'ın konuşması

==============================

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PİLOT KIYAFETİYLE TEKNOFEST'TE

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 ile alana geldi



Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Can EROK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na F-16'lar eşliğinde geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu ATA uçağı, 3 F-16 eşliğinde İstanbul Yeni Havalimanı üzerinde selamlama uçuşu yaptı. Erdoğan'ın uçağından önce F-16'lar alana indi. Uçaklardan birinde ikinci pilot olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, diğerinde ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz yer aldı. Daha sonra ATA uçağı havalimanı pistine indi. Festivale katılan gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçağın kapısında karşıladı. Pilot tulumu giydiği görülen Erdoğan, uçaktan inerek gençlerle tek tek tokalaştı. Erdoğan daha sonra gençlerle birlikte festival alanına yürüdü.

Görüntü Dökümü:

-------

-Uçakların gelişi

-Selamlama uçuşu

-F-16'ların inişi

- Bakan Akar'ın F16'dan inmesi

-Erdoğan'ın uçağının inişi

-Erdoğan'ın uçaktan çıkması

-Erdoğan'ın gençlerle selamlaşması

-Fotoğraf çekilmesi

-Detaylar

============================

4- KADIKÖY'DE SOKAK LAMBASININ BİR KİŞİNİN BAŞINA DÜŞME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL

Kadıköy'de bir kişinin başına sokak lambası düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay saat 12.00 sıralarında Osmanağa Mahallesi Başçavuş Sokak'ta meydana geldi. Menderes Yıldırım, kaldırımda yürüdüğü sırada aydınlatma direğinin kopan lambası kafasına düştü. Menderes Yıldırım kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar bir yandan yaralıyla konuşarak bilincini açık tutmaya çalışırken bir yandan da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yıldırım daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek direk çevresinden vatandaşları uzaklaştırdı.

Bir görgü tanığı, "Yolda yürüyordu, direğin yanına gelince başına lamba düştü" derken bir görgü tanığı ise, "Diğer direkler de sallanıyor. Yetkililerin bir önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde direği iten kişinin başına lambanın düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSü

-DİREĞİ İTEN KİŞİ

- LAMBANIN DÜŞME ANI

/////////////

-Direğin görüntüsü

-Düşen lambanın görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp

-Polis ekiplerinden görüntü

-Lambanın etrafına güvenlik şeridi çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

-Lambanın yerdeki görüntüsü

-İki zabıta memurunu lambayı laması

-Araca kadar taşıması

-Genel ve detay görüntüler



CEP TELEFONU GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının yerdeki görüntüsü

-Vatandaşların yardım etmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ambulansa konması

-Genel ve detay görünütler



======================

5- KADIKÖY'DE BAŞINA SOKAK LAMBASI DÜŞEN KİŞİ OLAYI ANLATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Kadıköy'de başına aydınlatma direğinin lambası düşen Menderes Yıldırım, "Direğin dibindeyken lamba bir anda kafama düştü" dedi.

Kadıköy'de başına aydınlatma direğinin lambası düşen Menderes Yıldırım, tedavinin ardından taburcu oldu.

Olay yerine gelen Yıldırım o anları anlattı. Yıldırım, "Arkadaşlarımın yanındaydım. Direğin dibindeyken lamba bir anda kafama düştü. Yere yığıldım, arkadaşlarım hemen yardıma koştu. Hastaneye gittik röntgen çektiler. '8 saat arkadaşlarının yanında kal' dediler. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Yere düştüğümü hatırlıyorum. Bir sürü insan geçiyor. Çoluk çocuk başka bir arkadaşın da başına gelebilirdi. Yetkililer önlem alsın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Menderes Yıldırım'ın olayı anlatması

-Genel ve detay görüntüler

=========================

6- PROF. BENDER ÇALINAN CİHAZINI TESLİM ALDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL() MEME kanseri tedavisinde yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Ömer Bender'in çalındıktan sonra bulunana otomobili ile ameliyatlarında kullandığı 'Duktostopi' cihazının parçasını Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim aldı. Otomobilinin yanı sıra 'Duktostopi' cihazının parçasının bulunduğuna çok sevindiğini söyleyen Ömer Bender, "Ben bu cihazı 2005'ten beri kullanıyorum. Büyük cihazın bir parçası olan bu bölümü arızalandığı için otomobilime almıştım. Bulunmasına çok sevindim." dedi.



OTOMOBİLENE ARKADAN ÇARPIP ÇALMIŞLARDI

Prof. Dr. Ömer Bender geçtiğimiz Ağustos ayında Bahçeşehir'de hırsız şoku yaşamıştı. Hırsızlar Bender'in kullandığı araca arkadan çarparak trafik kazası süsü vermiş, ardından aşağı inmesini fırsat bilerek otomobili çalmışlardı. Otomobilde meme kanserinin teşhis ve tedavisinde kullanılan Duktoskopi cihazının parçası ile bir adet cep telefonu ve bir bilgisayarda bulunuyordu.

BİRİ KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada polis 13 Ağustos 2018 günü Bahçeşehir'de olayın şüphelilerinden S.G.(15)'i yakalamıştı. Emniyet müdürlüğünde Prof Dr. Ömer Bender tarafından teşhis edilen şüpheli tutuklanmıştı.

HIRSIZLAR OTOMOBİLİ BAŞKA HIRSIZLARA SATMIŞLAR

Polis tarafından çalan kişiler tarafından bir başka hırsızlık çetesine satıldığı tespit edilen otomobilin izi 3 gün önce Kurtköy, Şehli mahallesinde bulundu. Polis üzerine sahte plaka takılı otomobili bir süre uzaktan izledi. Ancak aracın yanına 2 gün boyunca kimsenin gelmemesi üzerine bir çekiciye yüklenen otomobil Gayrettepe'de bulunan Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Otomobilin bagajından Duktostopi cihazının çalınan parçası çıktı.

OTOMOBİLİNİ VE TIBBI CİHAZIN PARÇASINI TESLİM ALDI

Çalınan otomobilini ve tıbbi cihazının parçasını alma için Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Prof Dr. Ömer. Bender, "Otomobilime arkadan çarptıktan sonra aşağı indim. Bir anda hırsızlar otomobilimi çaldılar. Bulunmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"OTOMOBİLDEKİ PARÇA BÜYÜK BİR SISTEMIN BİR PARÇASI"

Otomobilin bagajındaki tıbbi parçadan bahseden Prof Dr. Ömer Bender "Bu cihaz meme kanserinin teşhisinde kullanılan bir cihaz. Otomobilin bagajında bulunan ise büyük bir sistemin parçası. Bu parça cihazın kamerasını tutan ve operasyon sırasında kullandığım bir aparat. Ben bu cihazı 2005'ten beri kullanıyorum. O zaman sadece ben kullanıyordum. Ancak şu anda bildiğim kadarıyla bu cihazdan başka merkezlerde de var. Bulunmasına çok sevindim." dedi.

Görüntü Dökümü;:

-----------

-Cihazın görüntüsü

-Benderin açıklaması

-Otomobilin görüntüsü

-Detaylar