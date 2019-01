 İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - HRANT DİNK VURULDUĞU YERDE ANILIYOR (1)

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (), AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin üzerinden 12 yıl geçti. Dink vurulduğu yerde saat olan 15.05'te anılacak. Anma programı nedeniyle Şişli Halaskargazi caddesi ve caddeye çıkan sokaklar saat 11.00 sıralarında polis tarafından kapatıldı. Ara sokaklara TOMA'lar konuşlandırıldı.

Anmaya katılmak üzere gelenler ile polisin kapattığı bölgeden geçmek isteyenler üzerleri aranarak içeri alınıyor.

Dink'i anmasına gelenler, Agos gazetesinin önünde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başladı. "Adalet İstiyoruz, Hrant 12" yazılı pankartın asıldığı gazete binasının girişine "Hrant'ın Arkadaşları" tarafından kırmızı karanfiller bırakıldı. Gazete binası önünde "Sarı Gelin" türküsü Türkçe ve Ermenice olarak çalınıyor.

2 - KARTAL'DA CİP ÇALAN KİŞİNİN VURULMA ANI KAMERADA

Ali AKSOYERİSTANBUL,() KARTAL'da Bedrettin Dalan'ın oğluna ait bir aracı çaldıktan sonra kaçarken takip eden korumalar tarafından Cemil Ö.(38)'nün vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Kartal, Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi üzerinde perşembe sabah saatlerinde meydana gelen olayda Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cip çalan şüpheliler hızla kaçmaya başlamıştı. Bedrettin Dalan'ın yakın korumaları takip ettikleri araca ateş ederek durdurmaya çalışırken direksiyonda bulunan şüpheli Cemil Ö. başından vurularak hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren yakın korumalar ise bir süre sonra polise teslim olmuşlardı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde cipin yolunun korumalar tarafından kesilmesiyle cipin bir servis aracına çarpması yer alıyor. Daha sonra araçtan inen korumaların cipe doğru ilerlediği görülüyor. Bir süre sonra korumaların telefonla konuşması görüntülene yansıyor. Gözaltına alınan şüpheli Cemal G. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3- BAYRAMPAŞA'DA ÖLEN 3 GENCİN CENAZESİ ADLI TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , ()

Bayrampaşa 'da bulunan bir tekstil atölyesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen 3 gencin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Olay, Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan Hakan Güneş (15), Cuma Çiftçi (22) Yakup Yılmaz (17) ile Ümit Güneş (15) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmişti. Hakan Güneş , Cuma Çiftçi ve Yakup Yılmaz ölürken Ümit Güneş hastaneye kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumuna getirilen 3 kişinin cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Bitlis'in Mutki ilçesine götürüleceği öğrenildi.

4- ESENYURT'TA YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL

Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanarak sokakta kendinden geçen iki kişi görenlerin yüreğini sızlattı. Bazıları kendinden geçen gencin yanına giderek yardımcı olmaya çalışırken bazıları ise koşar adım uzaklaştı.

Görüntüler Esenyurt'ta çekildi. İlk görüntü Pınar Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde kameralara takıldı. Uyuşturucu madde kullandığı belirtilen bir genç kendinden geçmiş halde yerde yattı. Bazıları yanından koşar adım geçerken bazıları ise yardım etmeye çalıştı.

"ESENYURT'UN TAMAMI BÖYLE"

Yerde yatan gence yardım eden Mehmet Ali Tunç, "Yardım edenleri yok. Bir kere bulaşmışlar. Devletten bir yardım olsa, toplayıp tedavi ettirseler iyi olur. Baktığınız zaman Esenyurt'un tamamı böyle' derken yoldan geçen bir başka kişi ise korktuklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Bir süre sonra ayağa kalkan genç buradan uzaklaştı.

İkinci görüntü ise yine aynı caddede bir gün önce amatör kameralar tarafından kaydedildi. Yine uyuşturucu madde kullandığı belirtilen bir başka kişi de kaldırımda ayakta durmakta zorlanıyor.

5- ATAŞEHİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Ataşehir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 bin 453 uyuşturucu hap, 656 gram skunk maddesi, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

POŞET GÖMERKEN FARK EDİLDİ

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kayışdağı Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis evin önünde çalışan bir otomobilin durması üzerine takibe başladı. Ekipler otomobilde bulunan bir şüphelinin boş bir alana birkaç poşet gömdüğünü görmesi üzerine baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören araçta bekleyen ve poşetleri gömen şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından 29 yaşındaki F.B. ve 18 yaşından küçük Y.S. yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE YAPILAN ARAMADA DA UYUŞTURUCU MADDE VE TÜFEK BULUNDU

Şüphelilerin gömdüğü poşeti çıkaran ekipler 157 gram skunk ile 117 extacy hap ele geçirdi. Polis evde yaptığı aramalarda ise 2 bin 453 uyuşturucu hap, 656 gram skunk maddesi, 2 tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1'İ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan 18 yaşından küçük Y.S.'nin farklı suçlardan 17, F.B.'nin ise 15 farklı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 11 Ocak'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 18 yaşından küçük Y.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 - MİMAR EMRAH SEVİMLİSOY'UN PROJELERİNE DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERDEN İLGİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat ÇİMEN - İSTANBUL, () LONDRA'da birbirinden başarılı işlere imza atan mimar Emrah Sevimlisoy, İngiltere ve Türkiye'deki projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Emrah Sevimlisoy, "İngiltere'de çok ünlü isimlere iş yaptık. Yaptığımız bir evde Liverpool'un ünlü oyuncusu Mohamed Salah oturuyor. Ayrıca Mısır Golf Federasyonu başkanına işler yaptık" dedi. Ünlü Mimar Erol Sevimlisoy'un oğlu mimar Emrah Sevimlisoy lise eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere, Londra'da sanat eğitimi aldı. İtalya'da ünlü mimar Antonio Citterio'nun başında olduğu Domus Academy'de endüstriyel tasarım dersi alan Sevimlisoy daha sonra Londra Kraliyet Sanat Akademisinde mimarlık eğitimini tamamladı. Emrah Sevimlisoy, 2001 yılında Londra'da Designembassy isimli mimarlık şirketini açtı. Türkiye ve Londra'da birbirinden başarılı imza atan mimar bugüne kadar yaptığı projer ve yapacağı projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"SADECE OKUMANIN BİR ANLAMI YOK ÇALIŞMA OLMAYINCA"

Designembassy Mimarlık şirketinin sahibi ve Sevimlisoy Mimarlık şirketinin mimarı Sevimlisoy, "1996 yılında liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için Londra'ya gittim. Londra'da ilk önce sanat eğitimi aldım. Ardından iç mimarlık okudum. Üniversiteden üstün başarı ile mezun oldum. Daha sonra İtalya'da Antonio Citterio'nun başında olduğu Domus Academy'de endüstriyel tasarım bölümünden mezun oldum. Buradan mezun olduktan sonra mimarlık okumak için Kraliyet Sanat Akademisi'ne gittim. Burada büyük mimarlardan ders alıp, eğitimime devam ettim. Okurken her zaman çalıştım. Çünkü sadece okumanın bir anlamı yok çalışma olmayınca" dedi.

"ÇOĞU ÖNEMLİ TARİHİ YALININ VE MODERN YALININ RESTORASYONU REKONTRÜKSİYONUNU YAPIYORUZ"

Türkiye'de yaptığı projeler hakkında bilgi veren Emrah Sevimlisoy, "İstanbul'da mimar Erol Sevimlisoy ile birlikte çok sayıda tarihsel niteliği yüksek yalı, köşk rezidans, ofis ile 5 ve 7 yıldızlı otellerin projelerinde restorasyon, restitüsyon ve rölöve ile içi mimari projelerinde bulundum. Şu anda Sevimli Mimarlık bünyesinde Creative Director olarak çalışmaktayım. Şirketimiz 45'inci yılını doldurmakta. Kendi sektöründe liderlerden birisi diyebilirim. Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz projelerden birisi Türk Havayolları ve DO&CO'nun Ortaköy Yüzme İhtisas projesi. Bu projenin kontrol, koordinasyon ve mimari sorumluluğu bize ait. Yine Mandarin Oriental Hotel Kuruçeşme projemiz devam ediyor. Normalde biz daha çok yalı yapan mimarlar olarak biliniriz. Çoğu önemli tarihi yalının ve modern yalının iç mimarisi olsun mimarisi olsun restorasyonu rekontrüksiyonu olsun yapıyoruz" diye konuştu.

YAPTIĞIMIZ BİR EVDE LİVERPOOL'UN ÜNLÜ OYUNCUSU MOHAMED SALAH OTURUYOR"

Sevimlisoy Londra'da bir çok proje yaptıklarını ve bu projelerden birini Liverpool kulübünün dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah'ın satın aldığını belirtti. Sevimlisoy, "Londra'ya gidişim 24 yıl oldu neredeyse. Londara'da sadece mimar olmak bazen yetmiyor. Biz de bunun farkına vardığımız için sadece mimarlık yapmıyoruz. Londra dünyanın merkezi. Buraya dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Burada ev alma nasıl yapılır? Konut Kredisi nasıl alınır? Bu işlemlerde biz yardımcı oluyoruz. Bazı işverenlerimiz bize 'Londra'da ev almak istiyorum' diyor. Biz de evi buluyoruz. Mortgage'ını çıkarıyoruz. Daha sonra iç tasarımını da yapıp, hazır evi teslim ediyoruz. Bu hem bizim insanlarımıza hem de yabancılara çok cazip geliyor. Şu ana kadar Londra merkezde çok iş yaptık. Chelsea bölgesi olsun Nice Bridge bölgesi olsun Belgravia olsun. Burada çok ünlü isimlere de, İngiltere'de çok ünlü isimlere iş yaptık. Yaptığımız bir evde Liverpool'un ünlü oyuncusu Mohamed Salah oturuyor. Ayrıca Mısır Golf Federasyonu başkanına işler yaptık. Londra'da da bilinen bir şirketiz. Londra'da çoğunlukla eski binalar olduğu için pek fazla yıkım yapamıyoruz. Yeniden kullanıma açıyoruz. Aslında bir bakıma Türkiye'de yaptığımız restorasyonun Londra'da da devamını getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİR YERE GİTTİĞİMİZDE BİRAZ TÜRKİYE'Yİ GETİRMEYİ SEVİYORUZ"

Emrah Sevimlisoy, "Son 20-25 yılda Londra'da Türklerin sayısı arttı. Biz bir yere gittiğimizde biraz Türkiye'yi getirmeyi seviyoruz. Hiç kimse 'ben Londra'ya geleyim. Sadece İngiliz gibi yaşayayım' demiyor. Buradaki restorasyon ve kalite bilgimiz gerçekten Londra'nın çok çok üstünde. İşçiliğimiz çok üstünde. Ancak Londra'nın profesyonelliği de Türkiye ile yarışır. Londra'nın merkezinde fazla İngiliz yok. Bu bir gerçek şu anda. Daha çok Rus, Arap, Ukraynalı, Çinli ve Mısırlılar var. Merkezde bulunan rezidansları daha çok bunlar kullanıyor. Ben Londra'da Mısır Golf Federasyonu başkanına ev yaptım. Kendisi bizim Türk kültürüne inanılmaz ilgi duyuyordu. Bize 'ben Türkiye'den mobilya getirtmek istiyorum' dedi. Bu demektir ki yabancılar da bizim bilincimiz var. Son 20-25 yılda Türkiye'de inanılmaz bir gelişme oldu. Bizim mimarlarımız Londra'da, Berlin'de, New York'ta her yerde iş yapıyorlar. Müteahhitlerimiz bence dünyanın en iyi müteahhitleri. Doğru ve hızlı iş yapıyorlar. Dünyanın her yerinde varız. Bu bilinçle son 15 yıllık profesyonelliğimizi dünyaya açtık. Bu dünyaya açılışımız bizim gibi Londra'da çalışan mimarlara yardımcı oluyor. Yabancıların da bize karşı bir sevgisi var" diye konuştu.

