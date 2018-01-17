İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı !

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir börekçinin önünde kahvaltı yapan 1'i kadın 3 kişiye yaya olarak gelen kişi yada kişiler ateş ederek olay yerinden kaçtı.Çevredeki vatandaşlar durumu farkedince sağlık ekipleri ve polislere haber verdiler.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı.

Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, sokağa giriş çıkışı da kapattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.