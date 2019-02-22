İSTANBUL- BEYOĞLU'NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI

BEYOĞLU'nda otomobil yol kenarındaki beton bariyere çaparak takla attı.Kaza Tarlabaşı Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Erol Yöke'nin kullandığı otomobil, Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim istikametine ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kamer Hatun Camii önündeki beton bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobilin sağ ön tekeri koparken, ters dönen otomobilin içindeki 4 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 0.70 promil alkollü belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan otomobil

-Kaza sonucu kopan otomobilin tekeri

-Otomobil sürücüsünün görüntüsü

-Araçtaki diğer kişilerin görüntüsü

-Ambulansın Kaza yerine gelmesi

-Otomobil sürücüsüne polisin alkol testi yapması

-Genel ve detaylar

