İSTANBUL - BEYKOZ'DAKİ DEHŞETE  5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Beykoz'da park yeri yüzünden tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu, "Haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ve avukatı katıldı.

Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden gelen raporda, müşteki Hüseyin Aktürk'ün yüzünde sabit iz oluştuğu belirtildi. Sanık, pazar günü ağabeyinin ameliyat olacağını belirterek orada olmak istediğini söyledi. Mahkeme, sanığı, "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Eylemini silahla işleyen sanığın, bu eylemi sonucunda müştekinin yüzünde sabit ize neden olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, bu cezayı 6 yıl 18 aya çıkardı. Sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, sonuçta sanığı 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağının sürdürülmesine hükmetti.

DAVANIN SÜRECİ

Mehmet Ali Sadıkoğlu, 2 Mayıs 2018 tarihinde park yeri yüzünden tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçaklayarak yaraladı. 18 Mayıs 2018 tarihinde yakalanan Sadıkoğlu, 19 Mayıs 2018 tarihinde soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Sadıkoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Sadıkoğlu hakkında 26 Haziran 2018 tarihinde Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından dava açıldı. Mağdur, 5 Temmuz 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu dilekçe ile şikayetinden vazgeçti. Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi, suç vasfının değişebileceğini gerekçe göstererek dosyası Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi, mahkeme de suçun, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamına girmediğini gerekçe göstererek sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, aynı gerekçeyle dosyayı Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'ne geri yollamıştı.



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