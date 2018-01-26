İstanbul Beykoz'da dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bazı mahallelerde önceden belirlenmiş adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yaptı.

Son dakika edinilen bilgilere göre Beykoz'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği öğrenildi.Sabahın ilk ışıklarında birçok adrese baskınlar düzenlendi.

Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar da bulundu.

Çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.