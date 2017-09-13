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İstanbul Beşiktaş'taki esrarengiz kokunun nedeni belli oldu !

İstanbul Beşiktaş sahilinde bugün vatandaşlar çevredeki koku nedeniyle nefes almakta dahi zorlandı.Göz yaşartan bu kokunun sahildeki tankerden kaynaklandığı ortaya çıktı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 16:50
İstanbul Beşiktaş'taki esrarengiz kokunun nedeni belli oldu !

İstanbul'un  Beşiktaş ilçesinde bulunan çoğu mahallede yaşayan yurttaşlar, yoğun gaz kokusuna benzer bir koku duydukları şikâyetiyle  İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni (İGDAŞ) aradı. İGDAŞ'ın acil hat servisindeki yetkililer, kokunun 'boğazdan geçen bir tanker' sebebiyle gerçekleşmiş olabileceğini ve yakın zamanda geçeceğini söyledi.

GÖZ YAŞARTAN ESRARENGİZ KOKU

İstanbul'un  Beşiktaş ilçesinde yaşayan yurttaşlar, bölgede etkili olan koku yüzünden zor anlar yaşadı. İlçenin birçok yerinde hissedilen, gaz kokusuna benzediği belirtilen koku yüzünden yurttaşlar, nefes almakta zorlandıklarını ve gözlerinin yaşarmaya başladığını söyledi.

İlçenin  Sinanpaşa, Çarşı ve boğaza yakın diğer bölgelerinde hissedilen koku sebebiyle çoğu yurttaş İGDAŞ'ın acil hattını arayarak bilgi almak istedi. İGDAŞ yetkilileri, kokunun  Kartal'dan bölgeye kadar ulaştığını belirterek, boğazdan geçen bir tankerin buna sebebiyet vermiş olabileceğini söyledi.

KOKULANDIRMA MADDESİ YÜZÜNDEN

Kokunun yoğun olarak hissedildiği bölgeye gelen İGDAŞ yetkilileri, yurttaşları bilgilendirdi. Birçok insanı etkileyen kokunun  İstanbul Boğazı'ndan geçen bir tankerden geldiğini belirten yetkililer, tankerin THT denilen bir kokulandırma maddesi taşıdığını ve kokunun, tankerin boğazdan karaya yakın geçmesi sebebiyle bu derece etkili olduğunu söyledi.

"GÖZLERİMİZ YAŞARDI, NEFES ALAMADIK"

Beşiktaş'ta yaşayan bölge halkı, kokunun çok yoğun olduğunu ve nefes alma problemi yarattığını ifade etti. Bölgeden BirGün'e ulaşan bir mahalle sakini, "Kesif bir gaz kokusu vardı. Koku hissedilmeye başladığında mahallede de birçok kişinin aynı problemi yaşadığını söylediğini duydum. Gaz sızıntısı olabileceği sebebiyle İGDAŞ'ın acil hattını aradık, boğazdan geçen tanker sebebiyle olabileceğini söylediler. Koku sebebiyle ağzımda acı bir tat oluştu, gözlerim yaşardı. Nefes almakta çok zorlandım, daha önce hiç duymadığım bir kokuydu. Boğazdan geçen tankerin kokusu buraya kadar geliyorsa, denizde ve kıyıdaki canlı yaşamı nasıl etkilenmiştir kim bilir." şeklinde konuştu. 

Son Güncelleme: 13.09.2017 16:53
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