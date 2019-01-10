İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLETLİ KURYE KAZA YAPTI



Haber: Murat DELİKLİTAŞ-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Beşiktaş'ta virajı alamayan motosikletli kurye kaza geçirdi. Sağ bacağı kırılan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Dolmabahçe Caddesi'nde saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kurye firmasında çalışan Mehmet Topuz, motosikletle, Gazhane Caddesi'nden Dolmabahçe Caddesi'ne girdiği sırada yağmurun kayganlaştırdığı zeminde virajı alamayarak kaza yaptı. Devrilen motosikletten düşen Topuz'un sağ bacağı kırıldı.

Yerde acı içinde kıvranan Mehmet Topuz'un yardımına ilk olarak, cadde üzerinde görev yapan polisler koştu. Bir başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alan polis, ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı.

Sağlık görevlilerinde olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kurye Topuz, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.



Görüntü Dökümü

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-Yaralının yerde yatması

-Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi

-Çevrede toplanan kalabalık

-Polis ekiplerinden görüntü

-Yaralının ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Kaza yapılan motosikletten görüntü

