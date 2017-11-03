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İstanbul Başakşehir'de yangın paniği !

Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Başakşehir'de bir sanayi sitesinde yangın çıktığı öğrenildi.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.

03 Kasım 2017 Cuma 12:36
İstanbul Başakşehir'de yangın paniği !

İstanbul'da son dakika yangın paniği yaşanıyor.Başakşehir İkitelli sanayi sitesinde yangın çıktığı öğrenildi.Vatandaşların durumu farketmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin gönderildiği öğrenildi.

Ayrıntılar Birazdan ...

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