İstanbul Başakşehir'de yangın paniği !

İstanbul'da son dakika yangın paniği yaşanıyor.Başakşehir İkitelli sanayi sitesinde yangın çıktığı öğrenildi.Vatandaşların durumu farketmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin gönderildiği öğrenildi.
Ayrıntılar Birazdan ...
Son dakika gelen bilgilere göre İstanbul Başakşehir'de bir sanayi sitesinde yangın çıktığı öğrenildi.Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi.
İstanbul'da son dakika yangın paniği yaşanıyor.Başakşehir İkitelli sanayi sitesinde yangın çıktığı öğrenildi.Vatandaşların durumu farketmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin gönderildiği öğrenildi.
Ayrıntılar Birazdan ...