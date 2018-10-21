İSTANBUL BAROSU'NA YENİDEN SEÇİLEN DURAKOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera: Özden ATİK- İlkay DİKİCİ /İstanbul,

*41 bin 462 bin seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden avukat Mehmet Durakoğlu kazandı. Durakoğlu açıklamasında, "Son iki gün yapılan genel kurulu bir avukata yaraşır biçimde son derece düzeyli, tartışmalı ama son derece de seviyeli geçti. Geriye dönüp baktığımızda bu genel kuruldan çok genel bir ifadeyle Türkiye'nin hukuk devleti olabilmesi, yargısının bağımsız ve tarafsız olabilmesi için bir ağız birliğini çıkarabilirsiniz. Tartışmasız bütün gruplar bunu talep ettiler. Bu kongrenin en önemli sonucu budur. Bu genel kurulun değinilmesi gereken en önemli sonucu budur. Seçimler yapılır, kazanılır, ama kim kazanırsa kazansın bu ağız birliğinin çıktığının bilinmesi gerekiyor" dedi.

Durakoğlu, avukatlar olarak yargı bağımsızlığının sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Yeri geliyor bıçaklanıyoruz, yeri geliyor zorlanıyoruz, yeri geliyor öldürülüyoruz bile. Katillerimizin bulunamadığı, bulunmadığı dönemler yaşıyoruz. Böylesine büyük sıkıntılar çekildiği bir dönemde de bu genel kuruldan çıkan sonuç bu noktaya tepkinin işaretidir. İstanbul Barosu kendi genlerinde var olan ta Orhan Apaydınlardan gelen bir büyük mücadele geleneğini de devam ettirecektir" diye konuştu.

Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet ilkeleri ve değerleri konusunda hassasiyet taşıyan bir grup olduklarını belirten Durakoğlu, bu mücadeleyi tüm gruplarla yapacaklarını söyledi. Durakoğlu, soru üzerine, "Kazanmak beklediğim bir sonuçtu. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bizim kendi içimizde yeni bir değerlendirme yapma ihtiyacını duyuran bir sonuçtan söz ediyoruz. Özellikle genç avukatların, son derece pervasızca açılan hukuk fakültelerinin barolara çok da fazla avukatı yüklemiş olması nedeniyle çıkan tabloyu şimdi bizi doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Bu mesaj birileri için bir mesajsa, önce bizim için mesajdır. Ve bu mesaj alınmıştır. Gereği de yönetimler tarafından yerine getirilecektir" dedi.

Durakoğlu ile çekişen Hasan Kılıç da kendisini destekleyen avukatlara açıklama yaptı. Kılıç, "Cesaretsizler bu baroyu yönetmez" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Durakoğlu konuşurken

-Hasan Kılıç konuşması

-Genel ve detaylar



