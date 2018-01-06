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İstanbul Barosu'na Sordular: Siz PKK sevici misiniz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı açıklama sonrasında İstanbul Barosu, Bakan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Terör örgütlerinin en önemli gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu ifade eden, Anadolu Güvenlik Korucuları Başkanı Ziya Sözen ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz basın açıklaması yaptı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:04
İstanbul Barosu'na Sordular: Siz PKK sevici misiniz?

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun “Çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu satıcılarının bacakları polis tarafından kırılacaktır.” şeklindeki sözleri, uyuşturucu baronları ve finans kaynağı uyuşturucu olan terör örgütü PKK başta olmak üzere, terör örgütlerini ve sempatizanlarını rahatsız etmiştir. 
Bu rahatsızlığını dışa vuran İstanbul Barosu, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunma küstahlığını ve alçaklığını göstermiştir. İstanbul Barosu, bu tutumu ile çocuklarınızın hayatını zehir eden uyuşturucu tacirlerine ve gelirinin büyük bölümünü uyuşturucu trafiğinden kazanan PKK terör örgütüne sahip çıkmıştır. Çünkü İstanbul Barosu ve diğer PKK sevicileri, biliyorlar ki uyuşturucu bitince terörde, teröristte bitecektir. 
İstanbul barosu avukatlarına soruyorum. Siz avukat mısınız, yoksa tinerci misiniz? Avukat mısınız, yoksa PKK sevicisi misiniz?

Yılda binlerce gencimiz uyuşturucu kullandığı için gözlerimizin önünde erirken, hayatının baharında ölüp giden bu gençler için ne yaptınız? Kaç uyuşturucu taciri ve satıcısı hakkında suç duyurusunda bulundunuz? Uyuşturucudan elde ettiği gelirle askerimizi, polisimizi ve korucumuzu şehit eden kaç teröristi lanetlediniz? Siz bu tavrınızla hukukçu değil, ancak cübbenin içine saklanmış PKK destekçisi, uyuşturucu satıcısı destekçisi olursunuz. Babama ve diğer şehitlerimize, gazilerimize kurşun sıkan teröristlere, alanen ve bilerek destek oluyorsunuz. 
Ama bilmelisiniz ki, çatlasanızda, patlasanızda, uyuşturucuda, terörde tarihin çöp sayfasına atılacaktır. Askerimiz, polisimiz ve korucumuz, uyuşturucu tacirlerinin bacaklarını kıracak, teröristlerin boynunu koparacaktır. 
Sizin meseleniz insan hakları, demokrasi falan değil. Bu yalanlarınıza karnımız toktur. Tek gayeniz teröre darbe vuran Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’yu yıpratmak, tek gayeniz uyuşturu tacirlerine ve teröristlere sahip çıkmaktır. Bizler canımızla, kanımızla teröre tarihin en ağır darbesini vuran Sayın Bakanımızın yanındayız ve sonuna kadar destekliyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla. 

Ziya SÖZEN
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı

Abbas GÜNDÜZ
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı

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