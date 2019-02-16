İSTANBUL - BALAT'TA 4 KATLI BİNADA ÇÖKME(1)

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul Fatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.  Görüntü Dökümü: ------------ -ola yerinden görüntü

İSTANBUL - BALAT'TA 4 KATLI BİNADA ÇÖKME(1)

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul
Fatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. 

Görüntü Dökümü:
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-ola yerinden görüntü

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