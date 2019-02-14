 İSTANBUL-  BAĞCILAR'DA GÖRENİ ŞAŞKINA ÇEVİREN BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

*Sanki 2 farklı bina üst üste konulmuş...

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Çağatay KENARLI Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor. Dış cephesi tamamlanmamış olan zemin kat ve 1. kat, tekstil atölyesi olarak kullanılıyor. Diğer katlarda ise daireler yer alıyor. Toplam 14 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, apartmanın yan tarafında ve arkasında bulunan hükümet konağı inşaatı nedeniyle dış cephe çalışmalarına başlayamadıklarını belirtti. Daire sakinleri binanın görünümünden rahatsız olduklarını ifade ettiler.

"BİNANIN HOŞ BİR GÖRÜNTÜSÜ YOK"

Bina sakinlerinden tekstil atölyesinin sahibi Cebrail İlbeyi,şöyle konuştu: "Binanın arkadan ve önden kötü görüntüleri var ama bu binanın arkadan ve önden yapılan inşaatlarıyla ilgili. Yandaki ve arkadaki inşaatlar bittiğinde dış cephe çalışması yapacaklar ve düzeltecekler. Binanın sağlamlığıyla ilgili raporları var. DASK raporları, belediyenin gelip kolon testi yaptığı ve bu binada sorun yok dediği raporları var. Bununla ilgili bir sorunu yok. Sadece inşaatların bitmesi bekleniyor. Bitince dış cephede giydirmeler, düzenlemeler yapılacak. Binanın hoş bir görüntüsü yok. Sanki ekleme yapılmış gibi görülüyor ama bu düzeltilecek. Bizimle ilgili bir şikayet yok, biz de şikayette bulunmadık. Daha önce bina sahipleri belediyeden bu binanın sağlamlığıyla ilgili çalışma yapması istendi. Arkada da hükümet konağı inşaatı devam ediyor. Hükümet konağı bittiğinde dış cephesi yapılacak."

Görüntü dökümü:

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- BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLER (yeni görüntü)

- Binanın arka cephesinden görüntü

- Binanın ön cephesinden görüntü

- Tekstil çalışanlarından görüntü

- Tekstil atölyesi sahibi ile röp

- Genel ve detaylar