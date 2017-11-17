Galeriler Videolar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106314
ALTIN
160.216
DOLAR
3.8850
STERLİN
5.1227
EURO
4.5829
Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk, 7 Altın Top istiyorum ."
Cristiano Ronaldo ; "7 Çocuk,...
Ajda Pekkan İngiltere'nin gündemine oturdu !
Ajda Pekkan İngiltere'nin gündemine oturdu...
Beşiktaş'a Akhisar maçı öncesi Pepe şoku !
Beşiktaş'a Akhisar maçı öncesi Pepe...
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay oldu !
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay...
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !

İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !

İstanbul Ataşehir'de dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza yaşandı ..Lüks araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçesine düştü..Düşen araçtan sağ olarak çıkan sürücü bir taksiye binerek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

17 Kasım 2017 Cuma 15:20
İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen kazanın gece geç saatlerde  Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi'nde meydana geldiği öğrenildi.Lüks araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçesine düştü..Düşen araçtan sağ olarak çıkan sürücü bir taksiye binerek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Aracın site içerisine düştüğünü gören site sakinleri itfaiye , ambulans ve polis ekiplerine haber verdiler.Olay yerine gelen polis ekiplerinin site kameralarından incelemeler yaptıktan sonra aracın içinde kimsenin olmadığını ve aracın yukarıdan düştüğünü belirledi.

Olay yerine gelen cekicilerle çıkarılan aracın sürücüsü olay yerinden taksiyle uzaklaştı.Polis ekipleri sürücünün izini bulmak için çalışmalar başlattı.

Son Güncelleme: 17.11.2017 15:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon'da cami inşaatında göçük ; Ölü ve yaralılar var !
Trabzon'da cami inşaatında göçük ; Ölü ve yaralılar var !
Kuşadası'nda şok görüntüler ! Domuz sürüsü ilçeye kadar indi
Kuşadası'nda şok görüntüler ! Domuz sürüsü ilçeye kadar indi
Sarıyer'de sıcak saatler ! Polisler tarafından vurularak durduruldu
Sarıyer'de sıcak saatler ! Polisler tarafından vurularak durduruldu
Diyarbakır'daki çatışmada 2 terörist öldürdüldü !
Diyarbakır'daki çatışmada 2 terörist öldürdüldü !
2017 Yılı en güzel Cuma mesajları En beğenilen Cuma mesajları
2017 Yılı en güzel Cuma mesajları En beğenilen Cuma mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP için 'İttifak' açıklaması !
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP için 'İttifak' açıklaması !
Adelet Bakanlığı'nda üst düzey 6 isim görevden alındı !
Adelet Bakanlığı'nda üst düzey 6 isim görevden alındı !
Acı haber Hakkari'den geldi !
Acı haber Hakkari'den geldi !
SON DAKİKA ... KYK burs sonuçları açıklandı ! KYK burs sonuçları
SON DAKİKA ... KYK burs sonuçları açıklandı ! KYK burs sonuçları
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim