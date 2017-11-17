İstanbul Ataşehir'de korkunç kaza !

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen kazanın gece geç saatlerde Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi'nde meydana geldiği öğrenildi.Lüks araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçesine düştü..Düşen araçtan sağ olarak çıkan sürücü bir taksiye binerek olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Aracın site içerisine düştüğünü gören site sakinleri itfaiye , ambulans ve polis ekiplerine haber verdiler.Olay yerine gelen polis ekiplerinin site kameralarından incelemeler yaptıktan sonra aracın içinde kimsenin olmadığını ve aracın yukarıdan düştüğünü belirledi.

Olay yerine gelen cekicilerle çıkarılan aracın sürücüsü olay yerinden taksiyle uzaklaştı.Polis ekipleri sürücünün izini bulmak için çalışmalar başlattı.