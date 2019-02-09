İSTANBUL - (aktüel görüntüyle) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEMDAR AİLESİNDEN 9 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

* Cumhurbaşkanı Erdoğan,

" Aslında şu anda musallada bize bir nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım"

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat ÇİMEN - İsa ALMAÇAYIR- / İstanbul

Kartal'da çöken binada Alemdağ ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Akif Hamzaçebi de katıldı

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

"BURADAN ÇIKARMAMIZ GEREKEN BİR ÇOK DERSLER VAR"

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bina enkazının altında kalmak suretiyle şehadete ulaşan meyyit ve meyyiteler Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratlarını hasenata tedbil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Geride kalana yakınlarını inşallah cenneti ile buluştursun. Buradan çıkarmamız gereken bir çok dersler var. Aslında şu anda musallada bize bir nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Biz buradan vazünasihatı alıp geleceğimizi de inşallah buna göre tayin ederiz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız sizlerden zaten helallikleri aldı. Hakkımız helal ettik, rabbim inşallah sevgili habibinin divaülhamnt ismiyle müsemma sancağı altında bizleri buluştursun" dedi.

Cenaze töreninin ardından Erdoğan, tabuta omuz verdi. Cenaze namazının ardından Ayşe Alemdar, Mustafa Alemdar, Safiye Alemdar Mustafa Alemdar'ın annesi, Safiye Alemdar Mustafa Alemdar'ın eşi, Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Naz Alemdar, Eslem Alemdar, Gökay Alemdar'ın naaşları toprağa verilmek üzere Pendik Yenişehir Şıhlı Mezarlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntüler

- Helallik alınması

- Erdoğan'ın konuşması

- Erdoğan'ın tabuta omuz vermesi

- Detaylar

