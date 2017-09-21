Galeriler Videolar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
105064
ALTIN
146.116
DOLAR
3.5120
STERLİN
4.7244
EURO
4.1799
Eski CHP Milletvekili Acar hakkında FETÖ soruşturması
Eski CHP Milletvekili Acar hakkında...
Sözde sıkıyönetim valisi Sazak'ın tahliye edilmesine itiraz geldi
Sözde sıkıyönetim valisi Sazak'ın tahliye...
Van'dan Bursa'ya doğru uyuşturucu operasyonu: 1140 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'dan Bursa'ya doğru uyuşturucu operasyonu:...
Che Guevara’nın kızına 'Atatürk Devrimi' kitabı hediye edildi
Che Guevara’nın kızına 'Atatürk Devrimi'...
Eskişehir'de deprem! 3.5 ile sallandı...
Eskişehir'de deprem! 3.5 ile sallandı...

İstanbul'a sağanak yağış ve trafik uyarısı !

İstanbul'da Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı.Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların düşeceği ve yağmurun geleceği bildirildi.Uzmanlardan İstanbul için yağmur ve trafik uyarısı geldi.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:54
İstanbul'a sağanak yağış ve trafik uyarısı !

İstanbul'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinden sonra il geneli aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. 

Son dakika... İstanbullular dikkat Trafikte cuma kâbusu alarmı
Yarın sıcaklığın 5 derece düşerek 24 dereceye inmesi beklenirken, İstanbullulara haftanın son iş gününde sabah trafiği uyarısı da geldi. Yarın özellikle sabah saatlerinde etkili olacak sağanak yağışın trafikte

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Kırklareli'de etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle kentte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Zaman zaman dolu yağışının etkili olduğunu kentte bir çok araç da su birikintisi nedeniyle yolda kaldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Yılmaz eğitimle ilgili değişiklik konusunda konuştu
Bakan Yılmaz eğitimle ilgili değişiklik konusunda konuştu
Eski CHP Milletvekili Acar hakkında FETÖ soruşturması
Eski CHP Milletvekili Acar hakkında FETÖ soruşturması
Sözde sıkıyönetim valisi Sazak'ın tahliye edilmesine itiraz geldi
Sözde sıkıyönetim valisi Sazak'ın tahliye edilmesine itiraz geldi
Van'dan Bursa'ya doğru uyuşturucu operasyonu: 1140 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van'dan Bursa'ya doğru uyuşturucu operasyonu: 1140 gram uyuşturucu ele geçirildi
MİT'ten nefes kesen sınır ötesi operasyonu 3 PYD'li terörist böyle getirildi !
MİT'ten nefes kesen sınır ötesi operasyonu 3 PYD'li terörist böyle getirildi !
Eskişehir'de deprem! 3.5 ile sallandı...
Eskişehir'de deprem! 3.5 ile sallandı...
Adana'da korkunç olay Trafik polisi 3 akrabasını vurarak öldürdü !
Adana'da korkunç olay Trafik polisi 3 akrabasını vurarak öldürdü !
12 yıl önce belirlenen idari sınır, içme sularını kuruttu: 120 haneli köy susuz!
12 yıl önce belirlenen idari sınır, içme sularını kuruttu: 120 haneli köy susuz!
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmak istemiş, sonra da boğarak öldürmüş!
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunmak istemiş, sonra da boğarak öldürmüş!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim