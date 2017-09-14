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İsrail 'Gitmeyin' dedi ama ülkenin 8 CEO'su Antalya'ya geldi

İsrail Terörle Mücadele Bürosu'nun iki gün önce Türkiye'nin içinde bulunduğu bazı bölgelerle ilgili yaptığı seyahat uyarısına rağmen, ülkenin dünyaca ünlü şirketlerinin CEO'ları eş ve çocuklarıyla birlikte Antalya'ya tatile geldi.

14 Eylül 2017 Perşembe 16:10
İsrail 'Gitmeyin' dedi ama ülkenin 8 CEO'su Antalya'ya geldi

İki gün önce İsrail Terörle Mücadele Bürosu'nun Türkiye dahil Sina Yarımadası ve Ortadoğu ülkelerine yönelik seyahat uyarısı yapmasına rağmen Türkiye'de tatili tercih eden İsrail'in üst düzey 8 şirketinin CEO'ları, aileleriyle birlikte bugün Antalya'ya geldi. İstanbul merkezli Temacc firması işbirliği ve Antalya Valiliği'nin desteğiyle 4 günlük tatil için kente gelen CEO'lar ile aileleri, Antalya Havalimanı'ndan helikopterle Belek'te 5 yıldızlı Kaya Palazzo Hotel'e transfer edildi.

Üç helikopterle 21 kişilik kafile

Otele üç helikopterle transferleri gerçekleştirilen 21 kişilik kafile, otelde kırmızı halı, çiçekler, bando takımı ve müzik eşliğinde şampanya patlatılarak karşılandı. Küçük bir kokteylin ardından aileler, otelin geceliği 6 bin dolar olan villalarına yerleşti. İsrailli CEO'lar eşleri ve çocuklarıyla birlikte öğleden sonra ise lüks bir yatla Antalya kıyılarını dolaştı. Kafilenin bulunduğu lüks yata, Akdeniz'de Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

İsrail'in dünyaca ünlü şirketlerinden 8 CEO aileleri ile birlikte

Tatili organize eden Temacc firmasının yönetim kurulu üyesi Kazım Özcan, İsrail'den Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına rağmen İsrail'in dünyaca ünlü şirketlerinden 8 CEO'nun aileleriyle birlikte hiçbir güvenlik sorununun olmadığı Antalya'yı tercih ettiklerini kaydetti. Özcan, mevcut şartlarda Almanya ve Avrupa'da Türkiye'ye gelinmemesiyle ilgili birçok propaganda yapılırken, güvenliğiyle en ön plandaki İsrail'den üst düzey şirketlerin yöneticilerinin Türkiye'yi, Antalya'yı tercih etmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Bu organizasyonda Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da çok büyük emeği ve desteği olduğunu belirten Özcan, İsrail'den toplam 21 kişi geldiğini kaydetti.

'Antalya'yı, Türkiye'yi daha önce de birçok kez ziyaret ettim ve seviyorum'

İsrail'in uyarısına rağmen Türkiye'nin güvenli olduğu yönündeki sözleri dikkate alarak Antalya'da tatile karar verdiklerini belirten Nofei Israel firması CEO'su Hanoch Kass, “Türkiye güvenli bir ülke ve yıllardır iki ülke arasında güzel bir ilişki var. Antalya'yı, Türkiye'yi daha önce de birçok kez ziyaret ettim ve seviyorum. Şu anda burada aldığımızı başka hiçbir ülkede alamayız. Türkiye bu işte en iyisi. Türkiye'nin bu konuda herhangi bir rakibi yok. Kendim de uluslararası otellere sahibim ve Türkiye ile geldiği noktada kimse yarış edemez. Aynı zamanda İsrail de bu seyahati takip ediyor. Burada yatırım yapmayı planlayan, aynı zamanda Türkiye ile ilişkileri geliştirmek isteyen ve Türkiye'nin marka değerini bilen insanların geldiği bir organizasyon" diye konuştu.

İsrail'in seyahat uyarısıyla ilgili olarak, terör sorununun sadece Türkiye'nin problemi olmadığını aktaran Kass, “İsrail'in yaptığı uyarı da sadece Türkiye için değil, genel bir uyarı. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Buraya gelmekten mutluyuz ve Türkiye'ye gelmelerini herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Son Güncelleme: 14.09.2017 16:20
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