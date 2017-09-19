Isparta'daki Fetö operasyonları çerçevesinde 31 kişi gözaltına alındı !

Isparta'da FETÖ-PDY operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 31'i düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ-PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 6'sı aktif çalışan kamu görevlisi olmak üzere 40 kişiye yönelik Isparta merkez, Uluborlu, Yalvaç, Senirkent, Keçiborlu, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar da 31 şüpheli gözaltına alındı. Firari 9 şüphelinin arandığı öğrenildi.