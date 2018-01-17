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Isparta'da askeri uçak düştü ; 3 asker şehit ! TSK'dan son dakika açıklaması

Son dakika edinilen bilgilere göre Eskişehir'den eğitim amaçlı kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı Isparta Yalvaç'ta düştüğü öğrenildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:28
Isparta'da askeri uçak düştü ; 3 asker şehit ! TSK'dan son dakika açıklaması

Isparta Valisi Günaydın, eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın Yalvaç ilçesinin Kaşıkara bölgesinde düştüğünü, üç askerin şehit olduğunu açıkladı. TSK'dan son dakika düşen uçakla ilgili olarak açıklama geldi.

Uçağın saat 12.50'de Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kaşıkara Bölgesi'nde düştüğü belirlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Uçakta bulunan 2 pilot ile bir teknisyen şehit oldu. 

TSK'DAN AÇIKLAMA 

17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır.

Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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