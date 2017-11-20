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İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı oldu !

AK Parti'nin adayı olan İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı seçildi. TBMM Başkanlığı seçimi 3. tur oylaması sona erdi.İsmail Kahraman yeniden TBMM Başkanı seçildi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 17:10
İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı oldu !

Merakla beklenen Meclis Başkanlığı oylaması bugün gerçekleştirildi.Meclis Başkanlığı görevine Ak Parti'nin aday olarak gösterdiği İsmail Kahraman seçildi.Böylelikle İsmail Kahraman yeniden TBMM Başkanlığı'na seçilmiş oldu.AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289 oy alarak yeniden Meclis Başkanı seçildi.

TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarıştı.

Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor.

1. TUR OYLAMA SONUÇLARI


1. tur oylamaya 500 milletvekili katıldı, 4 oy geçersiz sayıldı. İşte adayların aydıkları oy sayıları:

AK Parti adayı İsmail Kahraman: 260

AK Parti adayı Tamer Dağlı: 38

CHP adayı Zekeriya Temizel: 113

MHP adayı Celal Adan: 40

İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 6

HDP adayı Selma Irmak: 39

2. TUR OYLAMA SONUÇLARI


TBMM başkanlık seçiminde ikinci tur oylamanın sonucu da belli oldu. AK Parti adaylarından Tamer Dağlı 2. tur sonucunda adaylıktan çekildi.

Sonuçlar ise şöyle:

AK Parti adayı İsmail Kahraman: 257

AK Parti adayı Tamer Dağlı: 37

CHP adayı Zekeriya Temizel: 122

MHP adayı Celal Adan: 40

İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 7

HDP adayı Selma Irmak: 38

3. TUR OYLAMA SONUÇLARI

AK Parti adayı İsmail Kahraman: 289

CHP adayı Zekeriya Temizel: 124

MHP adayı Celal Adan: 36

İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 7

HDP adayı Selma Irmak: 37

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