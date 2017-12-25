İskenderun'da dehşet ; Kızını ve eşini bıçaklayarak öldürdü !

2017 Mart ayında İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda eşi Esra Yalçın ve beş yaşındaki kızı Beren’in boğazlarını keserek öldüren eski koca Gökhan Yıldız daha sonra da kendine zarar vermişti.İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşmada cani koca Gökhan Yıldız da hazır bulundu.

Mahkeme salonunda hakim ile konuşan cani Gökhan Yıldız ;“Çok pişmanım. Vereceğiniz cezaya razıyım” dedi. Gökhan Yıldız, eski eşini nitelikli öldürme suçundan müebbet, öz kızını canice öldürmek suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan avukatlar Alper Ermisket ve Mehtap Sert, “Oy birliğiyle müebbet hapis cezası verildi. Hukukun ve kadın emeğinin bir zaferidir. " diye konuştular.