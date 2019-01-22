'İşbaşı Eğitim Programlarında 'günlük zaruri gider' ödemeleri arttı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İş Kurumu'nda kayıtlı işsizlere yönelik düzenlenen 'İşbaşı Eğitim Programlarında 'günlük zaruri gider' ödemelerinin artırıldığını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ödemelerin 2019 yılı asgari ücret artışına bağlı olarak güncellendiğini söyledi. Bakan Selçuk Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen 'İşbaşı Eğitim Programları’nda katılımcılara yapılacak yeni ödeme miktarlarını şöyle açıkladı:

"Normal iş arayan statüsündekilerin İşbaşı Eğitim Programı'na katılmaları durumunda alacakları günlük ödeme miktarı 61.65 TL’den 77,7 TL’ye, işsizlik ödeneği alanların ise günlük ödemesi 30.82 TL’den 38,85 TL’ye yükseltildi. Programa katılan öğrencilerin ödeme miktarı ise 46,23 TL’den 58,27 TL’ye çıkartıldı."

Bakan Selçuk, uygulamanın 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren İşbaşı Eğitim Programına katılım sağlanan günleri kapsayacağını kaydetti.

İşsizlerin mesleki tecrübe kazanmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilecek.

Haber: ANKARA, ()