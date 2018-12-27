İŞ YERİNDE PATLAMA OLDU, BİNADA YANGI ÇIKTI (1)

Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu. Binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR TRABZON ()