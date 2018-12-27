İŞ YERİNDE PATLAMA OLDU, BİNADA YANGI  ÇIKTI (1)

Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu. Binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor.  GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR TRABZON ()  

İŞ YERİNDE PATLAMA OLDU, BİNADA YANGI  ÇIKTI (1)

Trabzon'da Fatih Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın alt katındaki iş yerinde patlama oldu. Binada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

TRABZON ()
 

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