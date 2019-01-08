İş kazası bulunmayan iş yerlerine işsizlik sigortası desteği

'Çok tehlikeli' sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan, son 3 yıl içinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, işsizlik sigortası işveren payı, 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ' ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak" dedi.

Çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerleri, Sosyal Güvenlik Kurum sistemi aracılığıyla belirlenecek ve başvuruya gerek kalmadan otomatik olarak sisteme dahil edilecek. İşsizlik sigortası işveren payı normalde yüzde 2 olarak uygulanıyordu.



'AZAMİ OLARAK 191,88 TL TEŞVİK DESTEĞİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Öte yandan, iş yerlerinin bu teşvikten yararlanabilmeleri için 1 Ocak 2019’dan itibaren İş Sağlığı Güvenliği profesyoneli görevlendirmeleri gerektiğini anımsatan Bakan Selçuk, "Teşvikten yararlanan işyerinin, belirtilen yararlanma şartlarından herhangi birini kaybetmesi durumunda teşvikten yararlanabilmesi için 3 yıl süre ile Tebliğde belirtilen şartları sağlaması ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla devreye giren teşvik sistemi ile birlikte işverenlere çalışan başına asgari olarak 25,58 TL, azami olarak 191,88 TL teşvik desteğini sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, ()