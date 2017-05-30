İş Başvurusunda Tecavüze Tutuklama!

İZMİT'te, 2010 yılında iş başvurusunda bulunan bir kadını tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan emlakçı Gencay Kayan hakkındaki cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından tutuklandı.



İzmit'te, 2010 yılının Kasım ayında meydana gelen olayda emlakçı Gencay Kayan, iddiaya göre iş başvurusunda bulunan Z.S. isimli kadına tecavüz etti. Tutuklanan Gencay Kayan, Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Mahkeme, deliller doğrultusunda Gencay Kayan'ı 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay'ın cezayı onamasının ardından Gencay Kayan hakkında yakalama kararı verildi. Gencay Kayan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro ekiplerinin 3 gün süren arama çalışmaları sonucunda Körfez İlçesi'nde yakalandı. Gencay Kayan adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.