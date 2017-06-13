İran Sınırında PKK'lılar Havadan Vuruldu!

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'ndeki Hudut birliğine sızma girişiminde bulunan 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla öldürüldü.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli'deki Tekeli bölgesinde Türkiye- İran- Irak sınır kesişmesine yakın bölgede bulunan 2 bin 867 rakımdaki 34'üncü.Hudut Tugay Komutanlığı Hudut Birliği'ne sızma girişiminde bulunan 3 teröristin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerin "uçak atışları" ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.