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İran Eylemlerini Planlayan DEAŞ'lı Terörist Öldürüldü!

İran'da Humeyni'nin türbesi ve meclis baskınında 17 kişinin ölümü eylemlerinin planlayıcısı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla öldürüldü...

10 Haziran 2017 Cumartesi 22:52
İran Eylemlerini Planlayan DEAŞ'lı Terörist Öldürüldü!

İran İstihbarat Bakanı Alevi, Tahran'daki saldırıların planlayıcısının bugün öldürüldüğünü açıkladı. Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Tahran'da 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları gerçekleştiren saldırganların komutanın bugün güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

İran parlamentosu ve İran İslam Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesine çarşamba günü düzenlenen intihar bombalı ve silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.



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