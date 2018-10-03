Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'te uzatıldı

Nursima ÖZONUR/ ANKARA ,()-IRAK ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisinin bir yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis'te kabul edildi.

​Meclis Genel Kurulunda, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Buna göre TBMM, Suriye ve Irak tezkeresinin 1 yıl daha uzatılmasını öngören tezkere oy çokluğuyla kabul edildi. Sınır ötesi operasyonlar için yetki 1 yıl daha uzatıldı.