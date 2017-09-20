Irak sınırındaki tatbikatta 3. gün

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, 3’üncü güne giren tatbikat bugün de devam ediyor. Alanda öğle saatlerinde askerlerin içtiması alındı.

Silopi İlçesi'ne 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında TSK'ya bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikat 3’üncü güne girildi. Sabah erken saatlerinde askerlerin içtiması alındıktan sonra, tanklar bugün de sık aralıklarla manevra eğitimi yaptı. İş makineleri bugün de kazma işlemine devam etti. Askerlerin su ihtiyaçları da depoya bağlı askeri araçlar tarafından sağlandı. Ayrıca alana seyyar tuvaletlerin de yapıldığı görüldü.

Tatbikat alanın çevresinde askerler, güvenliği sağlarken, zırhlı araçlarsa yol üzerinde devriye gezdi.



