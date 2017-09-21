Türk Silahlı Kuvvetleri’ninHabur Sınır Kapısı’na 2 kilometre uzaklıktaki TIR Parkı karşısındaki boş arazide yaptığı askeri tatbikat 4’üncü gününde devam ederken, tatbikata katılan tanklar bugün hızlı manevra yaptı. Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği profesyonel askerlerden oluşan ani müdahale mangası sağlıyor. Sabit ya da yarı sabit tesislerin kurulduğu tatbikat alanındaki askeri varlığın geçici mi yoksa, kalıcı olacağı yarın yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra belirlenecek.
Irak sınırındaki Habur Tatbikatı'nda dördüncü güne girildi !
Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonda bugün 4.güne girildi.
21 Eylül 2017 Perşembe 15:10
Son Güncelleme: 21.09.2017 15:14