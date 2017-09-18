Galeriler Videolar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107575
ALTIN
146.454
DOLAR
3.4636
STERLİN
4.6856
EURO
4.1393
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak istediği için hayvan pisliği yedirmeye çalıştılar!
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak...
Irak sınırında askeri tatbikat!
Irak sınırında askeri tatbikat
Mardin'de operasyon: 1 şehit
Mardin'de operasyon: 1 şehit
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine dayanıyor!
Denizcilik Mersin'de 3500 yıl öncesine...
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e yeniden tutuklama kararı çıkarıldı !
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e...

Irak sınırında askeri tatbikat!

Irak'taki Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül'de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna kısa süre kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bu sabah Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, büyük bölümü tank olmak üzere yaklaşık 100 askeri aracın katıldığı tatbikat başlattı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 12:10
Irak sınırında askeri tatbikat!

Genelkurmay Başkanlığı, bu sabah Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığını, tatbikat ile eş zamanlı olarak sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi. Tatbikat Silopi ile 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkının karşısında bulunan arazide yapılıyor. Tatbikita büyük çoğunluğu tank olmak üzere yaklaşık 100 askeri araç katılıyor. Habur Sınır Kapısı'na 7 kilometre uzaklıkta bulunan Hac Konaklama Tesisleri'nde konuşlandırılan askeri araçlar sabah erken saatlerinde araziye çıkarak tatbikata başladı. Obüs topları, 4'lü füze ramplaranı taşıyan araçların da katıldığı tatbikat nedeniyle Silopi-Habur yolunun bir şeridi askeri hareketlilik nedeniyle kapatıldı. Askerlerin tatbikatı Drone kullanılarak alınan görüntüleri tatbikat merkezine aktardıkları görüldü. Tankların sürekli manevra yaptığı tatbikat sürüyor. 

Silopi ile Habur sınır kapısı arasındaki TIR parkının karşısında bulunan arazide yapılan tatbikata geçen yılın Kasım ayında Ankara'daki 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan bölgeye gönderilen ve Hac Konaklama Tesisi'nde konuşlandırılan tanklar da kullanılıyor.

Son Güncelleme: 18.09.2017 12:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bin metrelik ağa sadece 1 balık takıldı !
Bin metrelik ağa sadece 1 balık takıldı !
Bodrum dumanlar altında ! Bodrum'da dün gece saatlerinde çıkan yangın bu sabah söndürüldü
Bodrum dumanlar altında ! Bodrum'da dün gece saatlerinde çıkan yangın bu sabah söndürüldü
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak istediği için hayvan pisliği yedirmeye çalıştılar!
Böyle eziyet görülmedi! Genelevden ayrılmak istediği için hayvan pisliği yedirmeye çalıştılar!
Mardin'de operasyon: 1 şehit
Mardin'de operasyon: 1 şehit
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e yeniden tutuklama kararı çıkarıldı !
HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'e yeniden tutuklama kararı çıkarıldı !
İstanbul'da FETÖ operasyonu : 26 kişi gözaltında !
İstanbul'da FETÖ operasyonu : 26 kişi gözaltında !
Başbakan Binali Yıldırım yeni müfredatı açıklıyor !
Başbakan Binali Yıldırım yeni müfredatı açıklıyor !
Ankara'da kardeşlerini silahla rehin alan şahıs için operasyon yapıldı !
Ankara'da kardeşlerini silahla rehin alan şahıs için operasyon yapıldı !
Sırtından vuruldu, öldürülme görüntüleri ortaya çıktı
Sırtından vuruldu, öldürülme görüntüleri ortaya çıktı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim