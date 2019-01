Irak Cumhurbaşkanı Salih, Beştepe’de (2)

ORTAK BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptıktan sonra ortak basın açıklaması yaptı. Yeni göreve başlayan Irak Hükümeti'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarının kaldığı yerden devam ettirileceğini bildirdi.

'IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ IRAK SİYASETİMİZİN TEMELİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın DEAŞ’la mücadeleden galip çıktığına ancak bedelinin ağır ödendiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Gerçekten tarihi ve medeniyeti birçok yerlerde yerle yeksan etiler ve binlerce Iraklı kardeşimiz de bu esnada maalesef şehit oldu. Türkiye bu zorlu mücadelesine Irak’a güçlü bir destek vermiştir. Bu vesileyle DEAŞ’la mücadelede şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturuyor. Türkiye Irak’ın istikrar çabalarına her türlü katkıya hazırdır. Bu gerek altyapı, gerek üstyapı bütün bu süreç içerisinde yapabileceğimiz her türlü destektir. Burada ticari ilişkilerimizde gıda, ilaç, tekstil, her alanda her desteği vermeye hazırız. Yeni hükümetin kapsayıcı politikalarla Tüm Irak halkının refah ve esenliğini sağlaması en büyük temennimizdir. Kıymetli kardeşim Salih’in çabalarıyla bu konuda da başarı sağlanacağına inanıyorum. Irak’taki seçimler ve hükümet kurma süreci nedeniyle geçtiğimiz yıl Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını yapamadık. Konseyin dördüncü toplantısını bu yıl gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz."

'TİCARİ İLİŞKİLERİ 20 MİLYAR DOLARA YÜKSELTELİM'

İkili görüşmede ticari ilişkilerin geliştirilmesi imkanlarının ele alındığını belirten Erdoğan, "İkili ticaretimizde 2013’te 16 milyar dolarla bir rekor kırmıştık. Diyorum ki, şimdi kaldığımız yerden 20 milyar dolara bunu yükseltelim. Bu seviyeyi yeniden yakalamak hatta ikiye katlayalım, bunu yapabilecek güce sahibiz. Türk özel sektörü Irak ekonomisinin canlandırması için her katkıyı yapacak imkana sahiptir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile ticari ilişkilerimizin akdi çerçevesinin tamamlanmasını da konuştuk. Kapsamlı ekonomik işbirliği anlaşmasının bir an önce Irak tarafında yürürlüğe konmasını arzu ediyoruz. Yatırımların karşılıklı teşviki anlaşmasını da en kısa sürede sonuçlandırmayı arzu ediyoruz" dedi.

'BAŞARIYA ULAŞMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMANIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ'

Irak’la güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmek istendiğinin altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var. Askeri, ticari, ekonomik, kültürel tüm bu alanlarda birçok şeyleri müşterek yapabiliyoruz. Fakat hepsinden önemlisi güvenlik. DEAŞ, PKK ve FETO gibi terör örgütleri hem Türkiye hem Irak için tehdit oluşturmakta. Bu konuları değerli dostumla ayrıntılı şekilde ele aldık. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşmak için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alanda işbirliğimizi derinleştireceğiz ve ilgili arkadaşlarımız birbirleriyle sıkı ilişkide olmak suretiyle bu arada herhangi bir boşluk bırakmadan gerek güvenlikte gerek enerjide gerek elektrik sıkıntısında Irak’ın yanında olma suretiyle bu sıkıntıları da gidermenin gayreti içinde olacağız. En önemli sorun olan su konusunda bunu etraflıca hem ikili hem heyetler arasında görüştük. Gerek Bakanım konunun idrakinde fakat ben özel temsilcim olarak bu işin başından itibaren içinde olan geçmişteki Bakanımı da Irak’a gönderip orada ilgililerle görüşmeler yapıp ve bu görüşmelerle birlikte çünkü bu sorunun daha çok su konusunun yönetimiyle ilgili sorunlar var. Bunu bir prensibe bağlayıp adımlar atılacak olursa ki şu anda Irak’ta bu yıl yağmur bol, kar var. Dolayısıyla neler yapılabileceği, orada hemen altyapı-üstyapı adımları atılırsa bu sıkıntıyı birkaç yıl içinde çözeriz."

'BU ORTAKLIK TÜM BÖLGEYE HİZMET EDECEK'

Irak’ın Türkiye ile gerçek anlamda işbirliği ve stratejik ortaklık sağlama iradesine sahip olduğunu belirten Irak Cumhurbaşkanı Salih ise, "Bu ortaklık sadece iki ülke değil tüm bölgeye hizmet edecektir. Çalışacağız en yakın zaman içinde Türkiye Irak YDSİK toplantısını gerçekleştireceğiz. Bütün bu meseleleri detaylı olarak ele alacağız. Su konusunda Cumhurbaşkanı özel temsilci tayin ettiler. Bundan dolayı kendilerine müteşekkiriz. Bu problemin temelde çözülebilmesi için atılan bu adımı da önemli görmekteyiz" şeklinde konuştu.

'SIKINTILARIN OMUZ OMUZA DURARAK ÇÖZÜLMESİ MÜMKÜN'

Ülkelerin kaderinin komşularının kaderiyle beraber olduğunu söyleyen Salih, şunları söyledi: "Bir ülke refah içindeyken diğer ülkenin sıkıntı içinde olması veya tersi mümkün değil. Bunun karşılıklı etkileri var. Bu sıkıntıların omuz omuza durarak çözülmesi mümkündür. Suriye meselesinin çözülmesi ve Suriyelilerin özgür iradesiyle kendi kaderini belirlemesi önemli bir konu. Tüm konuların çözümlenmesi bağlamında Irak’ın, Türkiye’nin rolü büyük. Bu bağlamda ortak çıkarlarımız çerçevesinde bölgemizin ve halkımızın faydasına olacak adımları beraber atmalıyız"

