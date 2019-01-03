Irak Cumhurbaşkanı Salih Beştepe'de

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere geldiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı. Atlı karşılama birliği eşliğinde Beştepe’ye gelen Salih’i, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bahçesinde karşılandı. Törende, Erdoğan ve konuk cumhurbaşkanının alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı ve 21 pare top atışı yapıldı. Marşların ardından Irak Cumhurbaşkanı Salih, Muhafız Alayı Tören Kıtasını, 'merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları ve devletleri temsil eden tarihi üniforma giymiş askerler yer aldı. Erdoğan-Salih ikilisi törenin ardından karşılıklı kabine üyeleriyle tokalaşarak bir süre sohbet etti. Külliyenin kapısında basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Salih, baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız hazır bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cumhurbaşkanı Salih'in karşılanması

-Törenden görüntüler

Haber: Ardan ERDOĞAN/ANKARA,()