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Irak'a kaçan 7 terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 7 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. 

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:58
Irak'a kaçan 7 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) 19 Eylül günü meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Siirt'in Eruh İlçesi'nde devam eden operasyonda, tespit edilen 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolünde, bölücü terör örgütü mensubu 1 terörist yakalandı. Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PYD/PKK bölücü terör örgütünden kaçan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.   

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