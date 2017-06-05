İp Cambazı Gibi Elektrikçi!

BURSA'da yüksek gerilim hattı üzerinde çalışma yapan bir işçiyi, atlayış sonrası tellere takılan paraşütçü zannederek ihbarda bulunulması, polis ve arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, teller üzerinde çalışan işçiyi görünce normal görevlerine döndü.



Bursa'nın Gürsu ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde UEDAŞ'ta (Uludağ Elektrik Dağıtım Şirketi) çalışan bir işçi, yüksek gerilim hattı üzerine çıkarak bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Metrelerce yükseklikteki gerilim hattında çalışma yapan işçiyi gören bir vatandaş, polisi arayarak bir paraşütçünün elektrik tellerinde asılı kaldığı ve yardıma ihtiyacı olduğu ihbarını yaptı.



Bunun üzerine AFAD, İtfaiye ve Polis ekiplerinin bölgeye ulaşmasıyla gerçek ortaya çıktı. Paraşütçü zannedilen kişinin, UEDAŞ işçisi olduğu ve yüksek gerilim hattı üzerinde bakım-onarım işi yaptığı öğrenildi. Arama-kurtarma ekipleri daha sonra normale döndü.



Gürsu’nun Dışkaya bölgesinden yamaç paraşütü ile atlayan sporcular, genellikle ihbarın yapıldığı bölgeye iniş yapıyorlar.