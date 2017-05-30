İntihar Girişimini Sosyal Medyadan Canlı Yayınladılar

MERSİN'de eşi tarafından terk edilen 40 yaşındaki Cemil Bardakçı, 6 katlı binanın çatısına çıktı.



Merkez Akdeniz İlçesi Zeytinlibahçe Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın çatısına çıkan Cemil Bardakçı, atlayacağını söyleyerek eşi Aylin Bardakçı'nın kendisini terk ettiğini ve yanına getirilmesini istedi. Korkuluk duvarına çıkıp ayaklarını sarkıtan Bardakçı'yı polis dakikalarca ikna etmeye çalıştı.



Bu sırada cadde üzerinde toplanan kalabalık, meraklı gözlerle olayı izleyip telefonları ile kayda aldı. Bazıları olayı sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlarken, bazıları da görüntüleri arkadaşlarıyla paylaştı.



Yaklaşık 45 dakika süren çaba sonucu ikna edilen Cemil Bardakçı, binadan indirilip hastaneye götürüldü. Olay yerine eşi indirildikten sonra gelen Aylin Bardakçı da polis merkezine götürüldü.