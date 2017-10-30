İntihar Eden Kızına, 'Ne Derdin Var Rezil!' Dedi...

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Uluçınar Caddesi'ndeki olaya göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi B.N.A. okula gitmek istemediği gerekçesi ile evde kimse bulunmadığı sırada pencereye çıkarak kendini 4'üncü kattan aşağı atmak istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin açtığı hava yastığına düşen genç kızın, kendini aşağı bırakırken burnunu tutması dikkat çekti. Genç kızın annesi G.A.'nın kızına verdiği tepki ise eleştiriye neden oldu. İntihar eden kızın annesi, kızına "Ne derdin var rezil, terbiyesiz. Ne derdin var hayvan. En iyi okullarda okuyorsun. En iyi şeyleri yiyor içiyorsun hayvan. 40 yıllık devlet memuruyum rezil ettin bizi" diye bağırarak tepki gösterdi.

Sağlık ekibi genç kıza olay yerinde müdahalede bulundu. B.N.A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.