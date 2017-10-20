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İnsanlığın yeni tehlikesi : FLAKKA !

Son zamanlarda dünyada hızla yayılan , kullanan bağımlıyı adeta kendinden geçirerek zombiye çeviren bu sentetik uyuşturucunun adı Flakka..İnsanlığın yeni tehlikesi Flakka ne yazık ki Türkiye'de de görülmeye başlandı.

20 Ekim 2017 Cuma 14:39
İnsanlığın yeni tehlikesi : FLAKKA !

Türkiye'de ilk kez Mersin Sanayi Sitesi'nde bir bağımlı tarafından içtiği görüntülenen Flakka adete içen kişiyi adeta kendinden geçirerek zombiye dönüştürüyor.Çevredeki insanlar tarafından amatör kameralarla kaydedilen görüntülerde kullanıcının tamamen kendinden geçtiği ve  halisilasyonlar gördüğü anlaşılıyor.Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri neye uğradıklarına şaşırdılar.

FLAKKA NEDİR ?

Flakka denilen estetik uyuşturucu maddesi ilk olarak Amerika'da kullanılmıştır.Daha sonraları özellikle Brezilya'da çok fazla kişi tarafından kullanılmaya başlanmış.Bunu kullanan insanlar tamamen kendini kaybediyor ve bilinçdışı olarak hareket ediyor.Flakka içinlerin bir çoğu hayatını kaybederken hayatta kalanların ise beyinlerinde veya vücudunun herhangi bir bölgesinde kalıcı hasarlar bıraktığı da kanıtlanmış durumda.Sentetik uyuşturucu Bonzai'den daha tehlikeli olan Flakka insanları neredeyse bir zombiye çevirerek hiç tanımadıkları kişilere dahi saldırarak onları ısırmaya çalıştığını göstermiştir.Flakka aynı Bonzai gibi halisilasyonlar görülmesine, bedensel güçte düşüşe ve saldırganlığa da yol açıyor.

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