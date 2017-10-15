İnşaat iskelesi çöktü ! 7 işci yaralandı

ANTALYA'DA KORKUNÇ KAZA

Antalya’da bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatında yürekleri ağza getiren anlar yaşandı.İnşaattaki iskeletin çökmesi sonucu 7 işci yaralandı.Yaralanan işcilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olay yerine intikal çok sayıda ambulans yaralanan işcileri olay yerine yakın hastanelere taşıdı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi’nde yapılan alışveriş ve kültür merkezi inşaatında henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde örümcek iskelenin çökmesi sonucu 7 işci yaralandı.Yaşanan bu korkunç olay sonrası göçükler oluştu.Göçüklerin altında işci olabilme ihtimali düşünülerek olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri de geldi.

Yapılan arama çalışmaları sonrası göçük altında herhangi bir kişinin bulunmadığı öğrenildi.