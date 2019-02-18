İngiltere Parlamentosu’ndan çok sert Facebook raporu

Gonca YAĞCI, () - İngiltere Parlamentosu’nda Facebook ile ilgili hazırlanan rapor, sosyal medya devinin kendini düzenlemelerinde güvenilir olmayacağı; bu nedenle kapsamlı yeni bir yasaya tabi olmasını talep edecek.

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı’na bağlı komite, sosyal medyada, yalan haber ve yanlış bilgilendirme konusunda tarihi bir karar sayılabilecek bir rapor hazırladı.

Guardian gazetesinin yer verdiği raporda, sosyal medya devi Facebook’a ve CEO’su Mark Zuckerberg’e yönelik sert eleştiriler yer alıyor

Raporda, 2014 yılından bu yana İngiltere seçimlerine dış bir müdahale olup olmadığının da araştırılması için hükümete bağımsız bir soruşturma açma çağrısı da yapılacak.

Gazeteye göre raporda, ‘Facebook bir dijital çete gibi davranıyor’. ‘Kendini kanunların üzerinde görüyor’. ‘Parlamentoyu yanıltıyor’. ‘Yaptıkları açıklamalar doğru değil’. ‘Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg İngiltere’deki milletvekillerine saygısızca davrandı’ gibi dünya genelinde Facebook’a yönelik yapılan suçlamalar yer alıyor.

Bugün Parlamento’ya sunulması beklenen raporda 170 farklı iddia ve 73 bilirkişiden ifadeler yer alıyor.

110 sayfadan oluşan raporda, Facebook’un Brexit konusunda yayınladığı reklamlar da inceleniyor.

Geçtiğimiz yıl Zuckerberg, İngiltere merkezli Cambridge Analytica şirketinin 50 milyon kullanıcıya ait kişisel verileri, 2016 yılında düzenlenen ABD başkanlık seçimlerini etkilemek için kullanmakla suçlanması sonrasında zor günler yaşamış ve ifade vermesi istenmişti.

Zuckerberg olayla ilgili olarak İngiltere Parlamentosu’nun ifade çağrısını reddetmişti.