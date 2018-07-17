İngiliz Bakandan Türkiye İtirafı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci sancılı bir biçimde ilerliyor. Brexit olarak da bilinen bu süreçte İngiltere’nin AB’den ayrılmasını destekleyen İngiltere’nin Çevre Bakanı Michael Gove açıklamalarda bulundu. Gove, İngiltere’nin ayrılma süreci boyunca referandumda aşırı sağcı kitlenin oylarını almak için, “Türkiye Avrupa Birliği üyesi olacak” şeklindeki kampanyanın hatalı olduğunu söyledi.İngiltere’nin saygın medya kuruluşu Independent’ta yer alan haberde dönemin İngiltere Başbakanı David Cameron’ın Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediği hatırlatılırken, Cameron’ın açıklamalarının bu kampanya boyunca kullanıldığı belirtilmişti.Açıklamalarda bulunan Gove, “Eğer Brexit’ten ayrılma kampanyası bana kalsaydı işler biraz daha farklı olurdu. Geçmişe dönüp söylediklerime bakarak ifadelerimin o dönem için doğru olup olmadığına bakmak gerekirdi. 77 milyon Türk vatandaşının vizesiz seyahat etmesinin bizim güvenlik sorunlarımız için ne gibi etkisi olacağını görmek biraz zor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 11:56